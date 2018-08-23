酒駕撞死準新娘和解求輕判 高院斥犯行惡劣加重改判4年半

酒駕釀禍撞停等紅綠燈機車，造成1死1重傷，男子許育呈酒測值0.71mg／L，訊後依過失致死、肇事逃逸等罪法辦。（李文正翻攝）

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男子許育呈去年深夜酒駕闖紅燈，撞飛樂團主唱林庭楷搭載女友蔡喬亘的機車，造成女死男重傷，一審認為他犯後坦承犯行減刑後輕判1年6月，高院斥責許男明知故犯、惡質性犯罪，不能給予減刑改重判4年6月。許男肇事逃逸部分一審判刑1年，因未上訴已定讞。

桃園航空城總經理的兒子許育呈因酒駕肇事撞死蔡姓女子，雙方達成和解，希望法院能夠給予緩刑。（李文正攝）
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就讀大學夜間部的許男，去年11月29日凌晨在台北市士林區小吃店喝酒後，開車沿中正路由西往東行駛，行經交岔路口時，他未遵守紅燈號誌指示，以高速從後方追撞同向騎著機車正在停等紅燈的林男與蔡女，林男受傷、女因顱內出血送醫前已死亡。

許男酒駕肇事後未留置現場等待警方前往處理，也未協助將傷者送醫隨即開車想要逃離現場，但因車輛撞擊毀損，無法加速駛離，再加上目擊民眾協助追緝，許男最後將車輛停在路邊，經警方到場處理後，發現許男酒測值高達0.71，檢方將許男起訴。

士林地院考量許男賠償對方1300萬元，並獲得林男及蔡女父母原諒，將他減刑後依酒駕致人於死輕判1年6月，肇事逃逸判刑1年（檢方也未上訴已確定），合併執行2年；許男主張已賠償高額賠償金，且他犯後積極認錯，提上訴請求輕判。

高院認為許男酒駕肇事，造成正值人生展開發展、年僅28歲的蔡女無辜遭此橫禍而當場死於非命，就算獲得蔡女父母原諒，許男犯行也沒有情堪憫恕之處，不予減刑，依酒駕致死罪將許男重判4年6月。全案可上訴。

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(中時 )

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