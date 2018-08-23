中薩建交 劉結一：大勢不可阻擋

大陸國台辦主任劉結一23日受訪表示，一中原則是大勢所趨無法阻擋。(陳君碩攝)

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旺報
大陸國台辦主任劉結一23日在京台科技論壇致詞。(陳君碩攝)

針對薩爾瓦多與我斷交，與大陸建交，大陸國台辦主任劉結一23日表示，大勢不可阻擋，一中原則是國際上普遍共識，絕大多數國家都堅持此原則，是任何人改變不了的；他也指出，阻撓破壞兩岸交流，企圖製造兩岸歷史文化連結的作法不能得逞，故意製造事端、歪曲事實，挑動兩岸對立的行徑，是兩岸同胞所深惡痛絕。

大陸國台辦主任劉結一23日出席第二十一京台科技論壇高峰會，他在致詞時，細數惠台31條、取消就業證、到台胞居住證等近來一系列惠台政策，強調這是為廣大台胞真心實意謀福祉，實實在在謀利益。

談完惠台措施，劉結一話鋒一轉指出，阻撓破壞兩岸交流，企圖割裂兩岸歷史文化連結，搞去中國化台獨分裂活動，破壞打壓反對台獨支持統一的正義力量、損害兩岸同胞的根本利益等作法，是不能得逞的。他還表示，故意製造事端、歪曲事實、挑動兩岸同胞對立，也是自欺欺人的，他強調，「廣大台灣同胞看穿了這些行徑的危害和背後圖謀，兩岸同胞對這些行徑深惡痛絕」。

劉結一說，兩岸關係好，台灣老百姓才會好，台灣也才會好，將秉持四個堅定不移：堅定不移堅持九二共識反對台獨、擴大深化兩岸交流合作、為兩岸同胞謀福祉、團結兩岸同胞共同致力民族復興。他也期許兩岸同胞要順應歷史大勢，共擔民族大義，共園中華民族偉大復興的中國夢。

針對薩爾瓦多與我斷交，與大陸建交，劉結一在會後被媒體堵訪時表示，「大勢不可阻擋，一個中國是國際上普遍的共識，絕大多數國家都堅持這樣一個原則，還有一些國家不斷做出正確的決定，這是大勢所趨是任何人改變不了的。」

(旺報 )

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