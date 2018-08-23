「處暑」好悶熱！「竹筴魚一夜干」酥炸助開胃

2018年08月23日 11:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（8月23日）正是24節氣之中的處暑，然天公不做美，中南部下大雨。而不下雨時也是熱呼呼，面對這樣悶熱天，該吃什麼好開胃呢？

新北市東北角海域的漁民常以一支釣或扒網漁獲竹筴魚。（新北市漁業處提供）

話說此時台灣周圍海域水溫仍偏高，位於於新北市東北角海域捕獲的日本竹筴魚，油脂豐厚正是當季，無論是做成生魚片、一夜干、香煎、酥炸、鹽烤都能品嘗美好滋味。

日本竹筴魚俗稱竹筴魚、巴攏或黑尾仔，長約15至20公分不等，體型細瘦銀亮，群游在近海淺水域與礁岩上方，新北市東北角海域時常大量捕獲。

糖醋竹筴魚。（新北市漁業處提供）

中央研究院生物多樣性研究中心2018年最新出版的「臺灣海鮮選擇指南」，認為竹筴魚屬於食物鏈的中底層生物，因體型小數量多，生活史短、資源恢復快，為洄游性生物，可近海捕撈等特色，推薦民眾選用。貢寮漁民周思億表示，東北角地區漁民常以一支釣或扒網等漁具漁獲竹筴魚，全年皆可漁獲，盛產期在國曆7月至9月，此時竹筴魚最為肥美，簡單料理竹筴魚無論是乾煎、碳烤、糖醋或是醬燒竹筴魚，都能品嘗到竹筴魚的鮮甜海味。

新北市政府農業局表示，新北市東北角海域位處黑潮及大陸沿岸流兩大洋流的交會處，漁業資源特別豐富，有許多新鮮美味的當季漁產在這裡都可被捕獲。

趁著暑假接近尾聲，不妨相揪好友來趟北海岸之旅，賞野柳女王頭、萬里吃海味、看富貴角燈塔，樂活之旅，就從現在開始。

(中時電子報)