高雄》韓國瑜居然落後陳其邁2.6％ 網友指還有這關鍵原因

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報
/整理報導

年底九合一選舉將屆，高雄市長選戰已成為外界注目焦點。日前最新民調公布，國民黨參選人韓國瑜與民進黨參選人陳其邁的差距已縮小至2.6%，支持度已不分上下。有網友指出原本親民黨高雄市議員吳益政有打算參選高雄市長選戰，但是偏偏民調都沒有把吳益政算進去，現在吳退選，票自然而然就回到韓國瑜的身上。

台灣競爭力論壇日前公布最新民調，結果顯示在綠營大票倉高雄，陳其邁支持度為33.6%，韓國瑜則為31%，兩人差距僅2.6%，在本次調查的誤差範圍內，但還有35.4%尚未表態。

有網友在批踢踢PO文表示，「之前親民黨吳益政還沒有退選的時候，陳和韓的差距都在8%~15%左右，但是偏偏民調都沒有把吳益政算進去，現在吳益政退選了，當初會支持吳益政的，也算是藍軍的一塊，自然而然就回到韓國瑜的身上。吳益政退選的原因也很好笑：『我只有6%，根本就選不贏，所以退選』」。

對於韓陳兩人差距僅2.6%，國民黨立委林郁方在政論節目《少康戰情室》指出，大高雄基本上還是個農業地區，而韓國瑜的農業背景，在談西瓜、木瓜和大白菜等議題時，就讓農民覺得非常有親切感。而且更重要一點是，國民黨在高雄也曾長期執政，支持國民黨的潛在高雄市民還是非常多，再加上總統蔡英文的執政包袱，也會影響陳其邁的選情，因此韓國瑜後續還大有可為。

(中時電子報)

小英高喊團結 促轉會卻要搞「除垢法」？
美批薩國不應與台灣斷交　黃暐瀚：美國有臉說別人？

文章來源：PTT論壇網址

台北》又被問選總統 柯P不耐：背… 台北》競選辦公室招募財務監委 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。