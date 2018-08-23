高雄》韓國瑜居然落後陳其邁2.6％ 網友指還有這關鍵原因

2018年08月23日 11:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底九合一選舉將屆，高雄市長選戰已成為外界注目焦點。日前最新民調公布，國民黨參選人韓國瑜與民進黨參選人陳其邁的差距已縮小至2.6%，支持度已不分上下。有網友指出原本親民黨高雄市議員吳益政有打算參選高雄市長選戰，但是偏偏民調都沒有把吳益政算進去，現在吳退選，票自然而然就回到韓國瑜的身上。

台灣競爭力論壇日前公布最新民調，結果顯示在綠營大票倉高雄，陳其邁支持度為33.6%，韓國瑜則為31%，兩人差距僅2.6%，在本次調查的誤差範圍內，但還有35.4%尚未表態。

有網友在批踢踢PO文表示，「之前親民黨吳益政還沒有退選的時候，陳和韓的差距都在8%~15%左右，但是偏偏民調都沒有把吳益政算進去，現在吳益政退選了，當初會支持吳益政的，也算是藍軍的一塊，自然而然就回到韓國瑜的身上。吳益政退選的原因也很好笑：『我只有6%，根本就選不贏，所以退選』」。

對於韓陳兩人差距僅2.6%，國民黨立委林郁方在政論節目《少康戰情室》指出，大高雄基本上還是個農業地區，而韓國瑜的農業背景，在談西瓜、木瓜和大白菜等議題時，就讓農民覺得非常有親切感。而且更重要一點是，國民黨在高雄也曾長期執政，支持國民黨的潛在高雄市民還是非常多，再加上總統蔡英文的執政包袱，也會影響陳其邁的選情，因此韓國瑜後續還大有可為。

(中時電子報)