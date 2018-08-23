嘉縣地政處獲雙認證 防駭等級提升

嘉義縣政府地政處與所屬4個地政事務所獲得ISO27001和CAS Star雙驗證，23日上午舉行頒證儀式。（呂妍庭攝）

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嘉義縣政府地政處與所屬4個地政事務所獲得ISO27001和CAS Star雙驗證，23日上午舉行頒證儀式。（呂妍庭攝）

台灣官方網站屢遭駭客入侵，為做好資訊安全防範工作，嘉義縣政府地政處與所屬4個地政事務所共同提升軟、硬體設備，並建立資安SPO流程，欲透過整體安全的建置規畫，保障攸關民眾隱私的資訊安全性，更因此獲得ISO27001和CAS Star雙驗證，成為國內擁有雙認證第一線公務機關首例。

主管民眾地政業務的地政處與朴子、水上、大林和竹崎地政事務所，透過536萬元預算，將地政資訊業務導入ISMS資訊安全管理系統制度，並通過國際認證，除符合中央法令要求，也讓同仁強化資安防範作為和概念，而地政處更以共構機房為標的，一併通過CSA Star雲端安全驗證，23日上午在縣府舉辦頒證儀式。

地政處長林聰利說，地政處掌管很多資料都跟人民財產有關，會進行認證是想提供最好的保障，「花最少的錢，得到最好的認證」。副縣長吳芳銘指科技日新月益，「資訊安全也是國家安全」，這次地政處與戶政事務所在縣府預算支持下，一次得到兩個不同體系的認證，除讓縣府資料和人民資料獲得防護，經由這些保障，未來民眾使用這些資料也更自由。

台灣檢驗科技股分有限公司SGS驗證及企業優化事業群資深地區總監蔡福欽解釋，ISO27001可協助資訊管理的廣度，並降低各種威脅與風險，至於地政處整合各事務所機房與網路架構，也是強化資訊安全管理，縣府為民眾資料設防火牆值得嘉許，也是公部門的一種典範，強調認證不是取得就絕對安全，未來每年都會進行定期稽核。

(中時 )

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