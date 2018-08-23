「指鹿為馬」 虹鱒鮭魚標準模糊惹怒陸民眾

肉色與紋路都和鮭魚極為相似的虹鱒，可能被大陸列為「廣義鮭魚」範圍之內？（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

近日中國大陸因為一份「標準」檔，讓不少網友和媒體感到不舒服，進而引爆各方對於其標準設定的方向產生質疑。據新華網報導，中國水産流通與加工協會日前公佈的《生食三文魚》的團體標準檔，生長於淡水流域的虹鱒（Oncorhynchus mykiss）竟「躋身」三文魚（鮭魚）之列，就此引爆了認證標準的爭議。

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對於「指虹鱒為鮭魚」的標準，有專家認為，虹鱒屬於淡水魚，將其與傳統上的大西洋鮭魚相提並論，會造成混淆與誤導消費者進行生食。由於淡水環境與人體相近，生食虹鱒或將導致食用者感染寄生蟲等疾病。雖然挪威官方表示，虹鱒與鮭魚均都可生食，但僅限於海水飼養的品種才可。而上海市府也進行民調，發現高達83%的民眾認為，這種「模糊標準」有如指鹿為馬般，不僅有誤導消費者之嫌、還容易讓不肖廠商上下其手，引發食安風暴。

若堅持標準放寬，恐怕未來大陸的生食「鮭魚」都將被消費者打上問號。（圖/新華社）

原產於北美洲北部和太平洋西岸，主要生活在低溫淡水中的虹鱒，又被稱作虹鮭，屬於麻哈魚屬的一種魚，成年魚體長最多能到120公分。但因為食用魚的特性被引入許多國家，進而成為國際自然保護聯盟（IUCN）全球百大外來入侵物種名單之一。專家研究發現，虹鱒身上會有23種原生生物寄生蟲、和至少169種後生生物寄生蟲，為避免寄生蟲感染人體，美國食品藥品監督管理局（FDA）勒令、生鮮虹鱒肉需經零下20℃冷凍7天才可食用。

一般習慣上稱呼的「鮭魚」，應該是海洋洄游的大西洋鮭為主。圖為挪威的鮭魚工廠生產線。（圖/新華社）

由於其肉色紋路和鮭魚極為相似，挪威海産局中國及香港地區總監博薇婭表示，「就消費習慣而言，被廣大消費者所熟悉的「鮭魚」就是大西洋鮭；事實上在挪威，鮭魚和鱒魚會被明確定義、標示為兩種不同的商品，外觀使用不同的標籤進行區分避免混淆。」魚類專家則建議，相較於生食的鮭魚、虹鱒更適合進行熟食料理，而律師也強調，站在保護消費者立場，不應讓虹鱒和鮭魚混為一談，造成消費民眾的困擾和損失，屆時出問題要保護自身也將更為複雜。

(中時電子報)

文章來源：虹鱒當成三文魚：八成消費者認為“指鹿為馬”

文章來源：京東主動下架虹鱒產品：排查產地、養殖方式等資訊不全產品

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