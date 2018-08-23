民進黨民調：中間選民近5成不滿總統 高於滿意度

民進黨副秘書長徐佳青23日公布「蔡政府青年政策及滿意度相關調查」民調，結果顯示就整體來說，有43.4％滿意蔡英文總統最近的表現，而有48.7％不滿意。（姚志平攝）

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民進黨副秘書長徐佳青23日公布「蔡政府青年政策及滿意度相關調查」民調，結果顯示在目前政府推動的政策中，以「提高基本工資」與「月收入在3萬元以下免繳所得稅」是青年認為最受惠的政策。（姚志平攝）

民進黨今公布的「蔡政府青年政策及滿意度相關調查」，46.9％支持蔡英文總統，46.7％不支持。43.4％的民眾滿意蔡英文總統的表現，48.7％不滿意；其中中間選民有49.7%不滿意蔡總統，高過滿意度32.1%。民進黨副秘書長徐佳青表示，民進黨會虛心檢討，看是否哪些部分執行有不夠落實、資料提供不夠完全。

此外，政府近來推出放寬就學貸款還款條件、基本工資調漲、托育政策等政策利多，瞄準青年族群。以性別進行交叉分析發現，20到39歲年輕女性對這幾項政策，受惠比例均高於男性。徐佳青認為，可見台灣女性在收入、家庭照顧、社會角色扮演，還是相對於男性較為弱勢，因此5項政策的實施，對於年輕女性的生活工作有非常顯著受惠的感覺。

蔡英文日前展開「同慶之旅」出訪友邦巴拉圭及貝里斯，並過境美國洛杉磯和休士頓。民調顯示，54.2%民眾認為蔡總統本次出訪，有助於台灣的外交與台美關係，36.8%認為沒幫助。此外，民眾對蔡英文的滿意度是49.7%，略高於民進黨5月公布的滿意度41.7%，民進黨副秘書長徐佳青說，與7月年金改革情勢最烈時相比之下，民眾對蔡英文的滿意度已從低谷往上走。

徐佳青說，這份民調是在蔡總統出訪後期所做，介於85度c事件之後、參訪NASA與薩爾瓦多斷交之前，在中國打壓我不遺餘力的情況下，總統還能維持這樣的認同度，實是難能可貴。

在相關青年政策上，20-39歲的青年族群中，有40.3%認為民進黨較重視年輕人心聲25.7%認為國民黨較重視。在20-39歲的青年族群中，高達82.0％認為國民黨在野以來，完全沒有提出吸引年輕人的政策，且不分黨派、不分年齡，絕大多數有此共識。

在20-39歲的青年族群在各項政策的受幫助比例時，有46.1%的民眾表示受惠於「提高基本工資」，有42.4%受惠於「月收入3萬元以下免繳所得稅」，其次是「長照」（39.7%）、「公共托育」（35.1%）及「放寬就學貸款還款條件」（26.5%）。

其中20-29歲民眾，有五成以上受惠於「提高基本工資」及「月收入3萬元以下免繳所得稅」，其次是「長照」（44.8%）、「放寬就學貸款還款條件」（33.8%）及「公共托育」（31.6%）。

而30-39歲民眾中，則以受惠於「提高基本工資」(42.3%)及「公共托育」(38.2%)的比例較高，其次是「月收入3萬元以下免繳所得稅」(35.6%)、「長照」（35.3%）及「放寬就學貸款還款條件」（20.2%）。若以性別來看，年輕女性在各項政策中，受惠的比例均高於男性。

這次民調，進行時間為8月16日至18日，完成的有效樣本為1098份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0%，為使抽樣結果趨近母體，曾進行年齡、性別、戶籍、教育程度加權。

(中時 )

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