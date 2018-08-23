亞運》夜路走多必碰「詭」 小黃運匠把記者當「盤子」

2018年08月23日 12:04 中時 陳志祥

雅加達亞運各項賽事如火如荼進行，不少賽事拉長到夜晚，各國媒體記者晚歸的人變多了，使得雅加達的計程車也開始「橫行」，亂繞路、亂喊價的情況隨時遇到，層出不窮，真是夜路走多必碰「詭」！

雅加達亞運的主場地是蘇卡諾運動中心，周邊道路四通八達，各國媒體記者住宿的飯店、旅館也在不遠處，加上計程車資費不高、大會的巴士經常誤點或取消，使得記者大都搭乘計程車趕行程，還算方便。

由於計程車沒有收取小費，可是一般都不找零錢，1萬5800元印尼盾就給2萬元，1元新台幣兌換印尼盾470元左右，正常搭乘依舊划算；可是隨著夜晚搭乘的記者變多了，計程車的亂象跟著增加。

有人坐上計程車後，司機拒絕跳錶、直接開價，原本夜晚1趟2萬5000印尼盾的車程，喊出10萬元；還有更扯的是司機看到記者想到的地點後，喊價100萬印尼盾，記者覺不妥要司機跳錶，結果計程後只跳出6萬多元，如果順從司機就成了「盤子」。

很多媒體記者都會碰到的情況就是繞路，雅加達大小道路交錯、複雜，而且夜晚看不清地貌，只能任由司機橫衝直撞，有人不到10分鐘的路程卻繞了30多分鐘，開車的人不累、坐的人都累了。

甚至要司機載去同名的連鎖飯店，他會先載到不同地點的飯店，以載錯分店為由，再載到另一間正確的飯店，繞路成了正當理由，費用增加好幾倍。

可能雅加達賽區附近的交通管制效果好，塞車情況變少了，司機少了「塞車費」就用「繞路費」補貼，因此，有人堅持乘坐預約的計程車而不坐路邊招呼的車、或選擇信用較好車行的車子，避免惹檢麻煩與受氣。

(中時 )