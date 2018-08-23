中台灣「西餐教母」黎俞君 為築夢者找到追夢勇氣

2018年08月23日 11:42 工商 曾麗芳

「鹽之華」法式料理創辦人黎俞君，有中台灣「西餐教母」封號，用精緻優雅的料理及用心的服務吸引美食饕客慕名前來，甚至義大利主教團也不辭千里只為享用她做的料理。

然而，成功既非一蹴可幾，台中市立圖書館8月26日邀請黎俞君在總館與民眾分享「人生不怕，臺灣第一位法式女主廚的勇氣哲學」，透過真人分享與對談，幫助對未來感到徬徨的築夢者找到追夢的勇氣，也認識這位來自台中的法式主廚的人生故事。

擁有餐飲經驗34年的黎俞君，在17歲時毅然決然獨自北上，憑著堅毅不撓的努力，終於在24歲擔任五星級飯店領班，但黎俞君卻沒有待在舒適圈，在沒有語言基礎的情況下勇闖歐洲開拓視野，奠定日後開設知名餐館「PaPaMio義式廚房」、「鹽之華法式料理餐廳」的基礎，外語能力也從無到有，如今說得一口流利的法語。黎俞君歷經辛苦的打拼與闖蕩，卻也磨鍊出非凡的能力與氣度。

黎俞君提到：「不管哪一種行業，哪一個時代，人生永遠有挫折，都可能會遇到失敗、歧視或各種不公平的待遇。這些我都走過，要感謝所有的經歷，尤其是那些曾經刁難過的。因為如果你是強者，所有的困難都只是在訓練跳躍力而已」，期望透過分享自身經驗，鼓勵你我勇闖人生旅途看見新風景。

中市圖館長張曉玲表示，透過閱讀「人生不怕」這本書，看見不讓鬚眉的黎俞君，鼓勵更多人找到不怕的勇氣，書中動人的小故事傳遞著優雅的人生滋味。透過中市圖的台中學專區、持續蒐集台中在地文史與生活書籍，並邀請各領域的專家演繹書中豐富的文化內涵，以多元的方式推廣閱讀台中學，擴展民眾的閱讀視野，也帶領更多人認識台中。

(工商 )