瞎爆了！正妹被奪走第一次 他還「不想交女友」狠甩

男友分手理由，讓正妹好傻眼。示意圖非當事人。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導
男友分手理由，讓正妹好傻眼。(翻攝爆怨公社)

遇到這種男友臉都黑了！一名即將滿20歲的正妹PO文抱怨，表示自己的「第一次」獻給男友，男友卻聽從父母的話提出分手，還傳訊解釋「目前不想交女友」，讓發文正妹直呼眼瞎。

一名女網友在《爆怨公社》PO文分享失戀經驗，從公布的對話截圖可見，男方傳訊息「老婆，我覺得我要先冷靜一段時間，想好事情後再回你。」，過了一段時間突然真心話大告白，向原PO坦承「我覺得我不是真的因為喜歡妳，才跟妳在一起，雖然這段時間真的很開心，但我覺得我目前還是沒有想交女朋友的念頭」，更道歉拿走原PO第一次。

男方看似誠意十足，希望原PO別再遇到「像他一樣的壞人」，但原PO依舊氣到抓狂，怒發文「這是人話嗎？這麼爛的分手理由」，直呼覺得自己眼瞎。原PO表示，男友目前還是跟家裡拿生活費，疑似對方父母反對2人交往，要求他提出分手，只是男友的分手理由讓原PO無言以對。

網友紛紛表示憤怒，留言「 騙處女的概念」、「他只是想要你的第一次」、「原來是第一次獵人，專獵第一次」、「不喜歡還在一起，還結婚，人渣」、「渣男行情永遠都很好」，也有人留言鼓勵原PO向前看，「事情都發生了。往前看，丟掉渣東西，髒東西」、「是想上你才跟你在一起.......別幫他找理由了，自己對自己好一點更重要」

(中時電子報)

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