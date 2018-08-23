台北》林冠勳酒駕肇逃若退選 鍾小平有機會再選議員

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中時

國民黨台北市中正萬華區市議員參選人林冠勳昨晚酒駕肇逃，今被移送法辦。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，林冠勳已經違反公共危險罪，符合停權資格，當然會取消提名資格。至於是否補提名，黃呂錦茹表示，曾參加黨內初選的陳孝威是選項之一，而之前因為參與台北市長初選而未被提名的台北市議員鍾小平也有可能被徵召。

黃呂錦茹表示，國民黨目前正在求新求變，正在改革，目標是讓國民黨重返執政機會加大，因此發生議員參選人酒駕的事件，黨內非常迅速地討論，認為違反社會安全、公共危險罪，符合停權規定，當然會取消林冠勳的提名資格，她也希望林冠勳接受偵訊完後可以親自對外公開道歉，請他自己提出退選。

不過念在同黨之情，黃呂錦茹也替林冠勳說話，認為林冠勳雖然犯錯，但是態度坦白良好，第一時間林就有向他說明跑了很多攤，沒注意到發生車禍，酒測值是0.3，國民黨如果取消他的資格，深信他以很好的條件跟犯後誠懇的態度，還是有機會東山再起。

不過在場有記者就質疑，林冠勳疑似找人頂包，這樣也算坦白嗎？黃呂錦茹則表示，他原本認為自己沒撞到人，過程她還不夠瞭解，因為還沒見到林冠勳本人，但起碼林已經發聲明道歉。

九合一選舉這幾天開始領表，黃呂錦茹強調，這兩天將會確認補提名的事宜，曾經參加過議員初選的陳孝威是選項之一，而之前因為參加台北市長初選，而不能參加議員初選的鍾小平，如果有必要也可能徵召，目前正在跟兩人協調中。

(中時 )

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