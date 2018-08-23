《全台最速報》否認肇逃.頂包 北市議員參選人林冠勳酒駕送辦

否認肇逃.頂包 北市議員參選人林冠勳酒駕送辦

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中時電子報
綜合報導

◎否認肇逃.頂包 北市議員參選人林冠勳酒駕送辦

國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳，22日晚間搭乘王姓男助理所駕車輛，事隔15分鐘後折返現場。林冠勳承認酒後駕車，但否認肇逃及頂包。林冠勳被依肇逃、公共危險，助理王姓男子涉偽造文書罪嫌，雙雙遭移送台北地檢署偵辦。

◎自責是失敗父親 吳宗憲哽咽向兒道歉

吳宗憲兒子鹿希派揚言「炸掉台北市政府」，激進言論引起警方注意，吳宗憲也緊急召開記者會滅火，當眾宣布出道23天的兒子退出演藝圈，不過他凌晨開直播道出心聲，字句中感受到對兒子的不捨，哽咽表示希望外界再給他一個機會。

◎加籍男永和分屍案 忠犬LuLu凌晨尋獲

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）22日下午，被友人發現遭砍下頭顱、四肢，棄屍永和中正橋下河濱公園新店溪河岸，Ryan飼養的愛犬LuLu鼻子上疑有刀傷，22日因驚嚇過度逃跑，網友們在網路中號召，23日凌晨0時許順利尋獲LuLu。

◎餿水油毒害全台 黑心油商減刑改判19年

2014年引發台灣一連串劣油風暴的強冠公司劣質豬油案，地下油商郭烈成(已改名郭盈志)和司機施閔毓涉賣動物皮革油、劣質飼料油給強冠，最高法院撤銷二審判決，發回更審；高雄高分院更一審23日9 時宣判，依違反食安法、加重詐欺等8罪各處2年至2年9月不等，刑期加總為19年4月；施男則判刑1年8月，仍可上訴。

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(中時電子報)

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