衛生局針對新莊熱區五校加強防治登革熱

2018年08月23日 11:41 中時 陳俊雄

新北市新莊登革熱病例已累積16例，有鑑新莊地區有5所國小位在熱區，新北市衛生局將針對這所學校加強孳清，另因中元節、中秋節即將到來，民眾會前往市場採買，也將針對傳統市場孳清環境。

新北市衛生局長林奇宏表示，由於近期新增的病例都與農園菜圃有關，市府也針對高風險農園、菜園機強孳清及噴消作業，民眾如有不配合擅自入園者，將依傳染病防治法裁罰最高30萬元罰鍰。

由於下星期學校即將開學，目前新莊地區有豐年、思賢、光華、民安、裕民等5所國小位於熱區之內，衛生局也將針對這幾所學校巡查環境，清除孳生源，並將把校內蓄水容器蓋網，至於靜止水池則呼籲校方清除積水，或是在水中投藥必面孳生孑孓，開學之前也還會再前往各校噴消。

環保局也表示，已針對相關區域加強孳清作業，家長及學生切勿恐慌。

由於中元節、中秋節即將到來，民眾大多會前往傳統市場採買，或是舉辦廟會活動，市府也將在活動前3天的上午，針對活動區域孳清環境，並加強清理天溝與排水溝；活動前1至2日下午3至5時噴灑環保署核定的殺蟲劑，必要時也將輔以殘效噴消，以延長藥效。

衛生局也呼籲民眾前參加活動時，最好穿著淺色長袖衣褲，塗抹含有「敵避」成分的防蚊液，做好自我防護措施。

(中時 )