衛生局針對新莊熱區五校加強防治登革熱

新北市衛生局長林奇宏以地圖說明目前防疫狀況。（陳俊雄攝）

友善列印
中時

新北市新莊登革熱病例已累積16例，有鑑新莊地區有5所國小位在熱區，新北市衛生局將針對這所學校加強孳清，另因中元節、中秋節即將到來，民眾會前往市場採買，也將針對傳統市場孳清環境。

新北市衛生局長林奇宏表示，由於近期新增的病例都與農園菜圃有關，市府也針對高風險農園、菜園機強孳清及噴消作業，民眾如有不配合擅自入園者，將依傳染病防治法裁罰最高30萬元罰鍰。

由於下星期學校即將開學，目前新莊地區有豐年、思賢、光華、民安、裕民等5所國小位於熱區之內，衛生局也將針對這幾所學校巡查環境，清除孳生源，並將把校內蓄水容器蓋網，至於靜止水池則呼籲校方清除積水，或是在水中投藥必面孳生孑孓，開學之前也還會再前往各校噴消。

環保局也表示，已針對相關區域加強孳清作業，家長及學生切勿恐慌。

由於中元節、中秋節即將到來，民眾大多會前往傳統市場採買，或是舉辦廟會活動，市府也將在活動前3天的上午，針對活動區域孳清環境，並加強清理天溝與排水溝；活動前1至2日下午3至5時噴灑環保署核定的殺蟲劑，必要時也將輔以殘效噴消，以延長藥效。

衛生局也呼籲民眾前參加活動時，最好穿著淺色長袖衣褲，塗抹含有「敵避」成分的防蚊液，做好自我防護措施。

(中時 )

「滯」水有功！南部炸裂慘況照片… 高雄豪雨成災 市區民眾嘆「我家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。