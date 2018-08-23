酒駕不分藍綠 宅神朱學恒罵：一起下地獄！

國民黨中正萬華選區議員參選人林冠勳22日晚間酒駕遭移送。（中時資料照 吳堂靖攝）

友善列印
中時電子報

國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳22日晚間酒駕，還傳出讓助理「頂包」，林冠勳被依肇逃、公共危險，助理王男則涉偽造文書罪嫌，雙雙遭移送台北地檢署偵辦。「宅神」朱學恒在臉書貼文批評，卻被網友酸，談酒駕對藍綠大小眼。宅神爆氣回「（藍綠酒駕）都一起下地獄吧」！

經紀公司說免脫 清純女為了「斗內」還是全脫了

北市議員參選人林冠勳坦承酒駕 否認肇逃及頂包

林冠勳的座車在22日晚上9時許，行經北市汀洲路一段242巷左轉時，與47歲顏姓機車女騎士發生擦撞，林冠勳的座車沒停直接開走，顏女打電話報案指控肇事逃逸。15分鐘後林的王姓助理開車載林冠勳返回現場，王某向員警表示車子是他開的，但被顏女打槍。凌晨林冠勳到中正二分局說明，才坦承酒駕。

「宅神」朱學恒在臉書諷刺表示，「（林冠勳）看來只能當終身酒駕義工ㄌ，國民黨都快要全員滅亡了，底下候選人還這麼努力挖洞，看了真是讓人感動啊，這麼想要為自己送終就對了」。

有網友表示，「等等國粉要出來說 民進黨的有酒駕當官的」。朱學恒爆氣回應：「都一起下地獄吧」。

另有網友酸朱學恒「宅神還真是留口德大小眼(原住民)跟高級(國民黨)真是不一樣」，朱學恒也沒在嘴軟，回說「當然沒像是貴黨一樣酒駕還升官啊，這有點腦的人還真做不到。」

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)

《全台最速報》否認肇逃.頂包 北… 板橋汽修廠火警 1員工輕微嗆傷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。