酒駕不分藍綠 宅神朱學恒罵：一起下地獄！

2018年08月23日 11:41 中時電子報 張達智

國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳22日晚間酒駕，還傳出讓助理「頂包」，林冠勳被依肇逃、公共危險，助理王男則涉偽造文書罪嫌，雙雙遭移送台北地檢署偵辦。「宅神」朱學恒在臉書貼文批評，卻被網友酸，談酒駕對藍綠大小眼。宅神爆氣回「（藍綠酒駕）都一起下地獄吧」！

林冠勳的座車在22日晚上9時許，行經北市汀洲路一段242巷左轉時，與47歲顏姓機車女騎士發生擦撞，林冠勳的座車沒停直接開走，顏女打電話報案指控肇事逃逸。15分鐘後林的王姓助理開車載林冠勳返回現場，王某向員警表示車子是他開的，但被顏女打槍。凌晨林冠勳到中正二分局說明，才坦承酒駕。

「宅神」朱學恒在臉書諷刺表示，「（林冠勳）看來只能當終身酒駕義工ㄌ，國民黨都快要全員滅亡了，底下候選人還這麼努力挖洞，看了真是讓人感動啊，這麼想要為自己送終就對了」。

有網友表示，「等等國粉要出來說 民進黨的有酒駕當官的」。朱學恒爆氣回應：「都一起下地獄吧」。

另有網友酸朱學恒「宅神還真是留口德大小眼(原住民)跟高級(國民黨)真是不一樣」，朱學恒也沒在嘴軟，回說「當然沒像是貴黨一樣酒駕還升官啊，這有點腦的人還真做不到。」

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(中時電子報)