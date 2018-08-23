八二三戰役60周年紀念 馬英九、嚴德發錯身而過

2018年08月23日 11:54 中時 楊孟立

今年是八二三炮戰60周年，國防部今天於金門舉辦紀念大會與公祭儀式，總統蔡英文缺席，由國防部長嚴德發擔任主祭，前總統馬英九則是在嚴德發主持完公祭離開之後，才現身祭拜先烈官兵。對於蔡總統的缺席，馬英九感嘆表示，「蔡總統如果能來，本地的官兵、國軍的官兵一定會更為振奮。」

嚴德發致詞表示，各位參戰的老師、先進前輩與過往犧牲奉獻的烈士，都是中華民國安定繁榮的守護者，當年因為有各位無懼漫天砲火不畏犧牲戍守前線，奠定了中華民國生存發展及安定繁榮，這種「只見一義，不畏生死」的大愛，深值我們全體官兵敬佩與推崇。

嚴德發指出，60年來，當我們在台、澎、金、馬地區享受自由與民主的生活時，都必須想到為「八二三戰役」犧牲奉獻的軍民同胞，同時更應謹記「有實力才有安全，能備戰才能止戰」的道理，唯有強固堅實的國防，才能讓敵人不敢冒然發動戰事，也唯有堅定不移的保國信念，才能讓國人體認國軍存在的價值，國軍一直是中華民國忠誠的守護者，更如總統所說的：「只要國軍在，台灣一定在」。

嚴德發說，近年中共持續擴張軍備，已對亞太區域和平安全產生嚴重影響，「為此本人再三要求各級部隊要落實建軍備戰工作，如此才能達成『防衛固守、重層嚇阻』軍事戰略指導。」國軍為達成「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，年來各級部隊以「漢光演習」為主軸，精進各項聯合作戰機制，並且從演習中汲取實際操演經驗，持續強化國軍聯合戰力。同時也戮力執行「國機國造」、「潛艦國造」以及各式武器性能提升案，目的就是要強化國軍的防衛力量，確實守護得來不易的和平成果。

馬英九受訪時表示，十年前剛就任中華民國總統，就來參加50周年紀念，今天是60周年，還是該來一下，一方面是回憶過去，也希望將來兩岸關係能朝和平發展。

(中時 )