高雄豪雨成災 市區民眾嘆「我家門前有小河」

2018年08月23日 12:09 中時 林宏聰 、 王錦河

高市議會首度因大雨成災，主動宣布提早散會，3樓旁聽席也因頂樓宣洩不及而淹水，工作人員趕緊合力處理。（林宏聰攝）

民生一路、福建街口淹水，一位女騎士想要涉水而過，遭警制止以免熄火。(王錦河攝)

大寮區山頂里淹水情形。（翻攝照片）

積水灌進小港區超商，損失嚴重。（翻攝照片）

鳳山行政中心前積水，民眾寸步難行。（翻攝照片）

鳳山行政中心前的店家也遭殃。（翻攝照片）

鹽埕區市場淹水嚴重。（翻攝照片）

熱帶性低氣壓登陸屏東東港，高雄一早豪雨不斷，時雨量超過108公釐，許多地區陸續傳出積淹水狀況，民眾望著不知何時會停的雨勢，無奈自嘲「我家門前有小河」，髒水也灌進超商，損失慘重；因雨量實在太大，議長康裕成臨時決定提前散會，下午的議程全部順延至明天，讓市府官員先專心監控處理災情。

23日降下豪雨造成高市多處積水，鼓山分局前方的鼓山一路因雨勢太大，雨水宣洩不及，瞬間積水達半個輪胎高。

大寮區山頂里雨水從上午8點開始沒斷過，鳳林三路積水深及30多公分，機車路過全拋錨，一旁的會社大排水溝水位高漲，民眾表示，若持續下雨恐怕災情更嚴重。

鳳山西路的大潤發前積水淹到膝蓋，一部公車開到一半發現無法通過，突然倒退，好心的路人把車子打橫擋住道路，冒雨和警方一起指揮交通，提醒大家別再往前走。

鳥松區神農路、水管路口上次豪雨嚴重淹水，這次雖尚未傳出災情，但警方已進行預防性交通管制，請路過的民眾繞道而行。

台鐵鳳山站南端10K處因大雨水淹軌面造成無法行車，目前雙線暫時不通，工務段已派人在現場監視中。

市府鳳山行政中心前方大馬路也因滂沱大雨，積水成災，甚至淹進一旁店家，讓開店做生意的店家不堪言，上門的不是客人，竟是滾滾大水。鳳山區災情頻傳，成功派出所前道路車輛直接拋錨，誠德里長楊弼勝雨天勘災表示，該里已是附近較高處，仍有積水淹入里民家中，據了解是因雨下太大，愛河出海口海水倒灌，排水速度緩慢，整個鳳山多處淹水，不過只要雨勢稍小，積水就會慢慢消退。

目前議會正在進行部門業務報告與質詢，市議員李雨庭的座車也拋錨在半路，趕不及到議會質詢，急的直跳腳；議員蔡金晏也請助理在轄區四處巡視，發現鹽埕區七賢路、五福路前也嚴重積水，放眼望去汪洋一片；鳳山區議員劉德林則捲起褲管四處探查，積水淹至他的腳踝。

高雄市政府指出，因預估雨量將超過大豪雨等級，23日12時起應變中心由二級開設提升為一級開設，代理市長許立明預定中午12點半30分至消防局災害應變中心聽取簡報。

(中時 )