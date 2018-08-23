看書上網學習張恩睿 奪地理奧林匹亞金牌

台中一中張恩睿(左二)奪下國際奧林匹亞地理科金牌劉承瀚(右二)則榮獲地球科學銀牌獎。(林欣儀攝)

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為國爭光！台中一中學生陳昶瀚、黃維坪、張恩睿參加國際奧林匹亞競賽，分別奪下物理、數學及地理科金牌，另學生劉承瀚榮獲地球科學銀牌獎，一次抱回3金1銀，校方相當興奮，其中，張恩睿因從小對地理科目相當感興趣，透過書籍、網路自發學習。

提到赴加拿大魁北克參賽的過程，張恩睿說，競賽時間共有4天，除針對考題中的提問做出申論，還要到該地一處小鎮進行實察，分別觀察海邊環境與商業區情況，之後再畫出題目要求的相關地圖、規劃城市型態及保育政策等。

張恩睿說，國際競賽考驗參賽者的知識量，印象最深刻的，就是考題中有一個題目給了一個聲音檔，要求判別是哪種自然情況的聲音，當時感覺很像颱風、卻又覺得有點怪，後來才知道竟是火山噴氣的聲音。

張恩睿從幼稚園開始就對地理感興趣，幼時看到父母買的地圖集，就會想看看，今年高三畢業的他選擇到國外就讀Minerva大學，盼增廣更多見識。張恩睿特別為喜愛地理的參賽者發聲，他說，國內目前計畫將地理奧林匹亞列為獨立科目，但其實，地理與化學、數學有很大關係，希望納入自然學科中，獲獎者就可獲得保送大學資格。

台中一中校長陳木柱指出，一中學生進6年參加奧林匹亞競賽，共奪下13面金牌、5面銀牌與1面銅牌，顯示考試升學已不再是學生學習的唯一選項。

(中時 )

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