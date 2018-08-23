不是星際大戰！美將軍：未來恐像最血腥史達林格勒戰

2018年08月23日 12:00 中時電子報 何宜玲

軍迷關注的未來戰役會像是科幻電影裡充斥著高科技武器的星際大戰嗎？美國將軍打破了這個迷思，他說不要對尖端科技太執著，未來戰爭的破壞規模將會突破人們想像，它的毀壞程度可能讓我們難以理解。他認為未來大戰可能更像二戰裡死傷慘重、最血腥的史達林格勒戰役。

根據英國《電訊報》(The Telegraph)報導，美國陸軍中將湯森(Stephen Townsend)日前在倫敦演講時對台下的英國軍人說，全球都市化之下的戰爭，未來將會發展出破壞規模超乎我們能夠理解的戰役。也就是說，未來戰將會更加致命，規模可能是過去幾十年中都從未見過的。

湯森說，其實軍隊致力研發的高科技武器，在戰亂地區根本毫無用武之地。因為現代軍隊到目前為止都還不知道到底該如何在人口密集的城市裡打仗，例如在解放摩蘇爾的戰役中，他們對抗恐怖組織IS時，就證明炸彈對於被破壞建築中的戰壕根本無用。因為就算4層樓高的建築物倒塌了，恐怖份子還是藏匿在地下室，這些地方完好無損，沒有坍塌。

也就是說，高科技武器在很大程度上根本毫無用處，反而是低技術含量的野蠻戰鬥方式才是關鍵。他解釋說，因為恐怖份子決心要戰死，真正的戰鬥還是需要大量士兵在沙場上奮戰，才能克敵制勝。因此他認為摩蘇爾戰役還比較像是第二次世界大戰中最血腥的史達林格勒戰役。

而未來的超大型城市會比現在多出一倍，到2030年之前，人口數超過千萬的城市將從目前的31個增加到60個。屆時，全球2/3人口都會住在這些大城市裡。一旦發生戰爭，破壞的嚴重程度可能很難想像。也就是說，未來的戰爭恐怕不是高科技戰，而是傷亡慘重的肉搏戰。

(中時電子報)