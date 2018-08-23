台北》柯P「養虎為患」說 姚文智：柯市長真的變了一個人

2018年08月23日 12:01 中時 張立勳 、 范揚光

民進黨台北市長參選人姚文智（右三）宣布，將與現任黨籍市議員周柏雅（右一）、李慶鋒（右二）、阮昭雄（左三）、簡舒培（左二）及王閔生（左一）合作拉抬選情。（范揚光攝）

台北市長柯文哲日前稱民進黨是「養虎為患」引發熱議，民進黨台北市長參選人姚文智23日直言，換做是他，感謝都來不及，柯文哲卻換一種角度在嘲諷、訕笑，這不是一個台灣人敦厚的性格，「很奇怪，柯市長真的變了一個人。」

民進黨北市黨部今舉辦首場聯合競選造勢活動，除了大安、文山區議員參選人周柏雅、李慶鋒、阮昭雄、簡舒培、王閔生共同宣誓聯合配票、競選，姚文智也受邀出席，展現團結氣勢，盼打贏年底選戰。

這周六蔡英文總統將率姚文智及北市議員參選人，前往虎山溪健行，外界認為有「明知山有虎偏向虎山行的意味，姚文智說，選市長這條路本來就是不好走的路，但他相信對首都未來的願景、夢想，對市政改造的努力，還有所有黨員同志、議員共同匯集的民意及團結努力，這條路會走向光明。

對於柯文哲推出「認同卡」，姚文智分析，這就是換一個不同形式的結黨成派，尊重柯文哲的做法，大家選舉有不同步驟，他也按既訂步調努力。

議員簡舒培說，今年選舉很辛苦、困難，大部分選區都遇到同樣問題，有媒體問姚是不是好母雞，姚文智回說，每一次選舉都不是容易的事，大家團結、無私才能克服困難，就會爭取到我們要爭取的目標。

柯文哲日前接受《財訊》專訪提到，當年是幾乎所有綠營的部長一對一家教般地教他，部長教他一遍，再去教蔡總統，他是被試教的，還說民進黨是「養虎為患」。

對此，姚文智說，做為一個僕實、懂得感恩的台灣人很少人會講這樣的話，換做是他，感謝都來不及，上次選舉包括他在內，還有從政的黨內朋友，無私傾囊相授把市政、選舉所了解狀況全力協助柯，今天卻換一種角度在嘲諷、訕笑，這不是一個台灣人敦厚的性格，「很奇怪，柯市長真的變了一個人。」

面對北北基雙昌合體獨缺姚，姚文智說，他的看法和前院長蘇貞昌一樣，蘇貞昌昨說，怎麼合體都是選舉動作，最重要的是市政如何合作，未來何時同台，要配合中樣黨部安排。

(中時 )