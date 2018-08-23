自走炮柯文哲：請記住，你的對手是瘋子…

2018年08月23日 16:05 中時電子報 徐慈薇 /編輯、財訊雙週刊/郭瓊俐●文 /編輯、財訊雙週刊/郭瓊俐●文

柯文哲接受本刊專訪，市府幕僚事前嚴格要求只能問市政問題。但柯文哲宛如脫韁之馬，大談各種話題與人物，讓人分不清這是他的直白作風，或是一場表演？

走進貴賓室，台北市長柯文哲一看到攝影機，自動趨前向攝影記者接過麥克風，在眾人面前拉開塞在高腰皮帶裡的襯衫，熟練地將麥克風線穿過襯衫、夾在領子上，一面得意地說，「我是過去4年，台灣拍片量最大的影星。」若以YouTube上柯文哲各種影片的數量、點閱率和其他媒體曝光度來看，他的確是非常另類的政治影星。

接下來近2小時的訪談，柯文哲更是將「影星」的角色發揮得淋漓盡致，不需要看腳本，不需要和旁人對戲，他自顧自地滔滔不絕說著話，說到得意處還會哈哈大笑，而且話題跳來跳去。如果不要介意受訪者的回答和題綱沒有關聯性，不要擔心寫出來的文章內容太空洞，光是聽他講話和看他的表情，的確覺得很有趣。柯文哲也像一個說書者，不管台下的聽眾是閒嗑花生、打哈欠或猛喝茶，他只沉浸在自己說書的世界裡。

問大巨蛋 竟談華勒沙

把我打成原形，就變降龍羅漢

一開始本刊問了「大巨蛋」的問題，他回答他去波蘭訪問華勒沙(波蘭前團結工會領導人，後當選波蘭首任民選總統)時，兩人之間的種種對話。記者忍不住問：你為什麼去見華勒沙？他回答：「轉型正義。」為了轉型正義？記者再確認一次，他說「嘿，轉型正義。」接著講到他在半個月內接連見了兩位諾貝爾獎得主，除了華勒沙，還有突尼西亞的「那個叫穆罕默德什麼碗糕」，講了茉莉花革命之後，他終於跳回大巨蛋，「我是去問華勒沙，大巨蛋要怎麼解決。」他怎麼回答？「我們最後定調，務實對話。」...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)