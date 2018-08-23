高鐵中秋連假車票 周六開放預購

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今年中秋節有3天連假，台灣高鐵（2633）為服務返鄉及出遊旅客的需求，自9月21日（五）至25日（二）規劃中秋節假期疏運，期間加開116班次列車（南下53班、北上63班），總計5天提供826班次的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，本週六（25日）凌晨零時起，開放預購中秋節假期去回程車票。

今年高鐵中秋節假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，共251班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次逾30%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵提醒，中秋節連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並多加利用全國一萬多家高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路，提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票的寶貴時間，直接輕鬆進站搭車。

疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「會員平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

台灣高鐵表示，中秋節假期疏運期間亦提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程。

(工商 )

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