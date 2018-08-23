自備水壺較衛生？專家：隔夜細菌比瓶裝水更恐怖

2018年08月23日 11:58 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

天氣炎熱，出門在外，許多人會自備水壺，隨時補充水分，或直接到超商買罐瓶裝水，渴了便直接對著瓶口一飲而盡。但如果一天喝不完，看著瓶內清澈透明的水，你會否放到隔天繼續喝，還暗自想著這樣才不浪費？

但可別以為開瓶後的水無色無味就沒有問題，國內有媒體引用香港理工大學的研究指出，喝過的瓶裝水經過5天，水中含菌量會激增10倍，如果抵抗力不佳，就可能致病。

《康健》進一步訪問專家指出，一般健康人的口腔中本來就含有多種正常菌株，若是以口就瓶喝水，口腔中的細菌會汙染瓶裝水，放置一段時間後，水中的細菌會大量繁殖，此外，牙周病病人其口腔細菌更多，更不建議以口就瓶喝水！

瓶裝水開封後，如果直接對口喝，口腔內的細菌會在水中不斷反殖，導致細菌量暴增。圖片來源：shutterstock

●口腔細菌汙染水質 抵抗力差易致病

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，細菌生長跟溫度、酸鹼值、含氧量、水的活性、營養成分及裡頭是否含抗生素等因素有關，由於細菌種類相當多，不同食物、飲料或水繁殖出的菌種也不一樣。

「更重要的是飲用習慣，」陽明大學微生物體中心執行長蔡英傑表示，外在環境固然重要，如果水的品質不好，裡頭充滿各種物質，細菌就會無孔不入地生長；但其實更可怕的是從我們口腔帶進水中的細菌，只要對著瓶口喝，即便只是一點點的物質進入，細菌就會成倍的繁殖。

還沒開封的瓶裝水，裡頭養分少，可以長期保存，但假使直接對口喝，接觸到口腔細菌，裡頭的水就會被汙染，即使肉眼看不到，生菌數仍在短短1～2小時內飆高。

至於會不會生病？就得看個人運氣。蔡英傑說，有些人從小習慣對口飲用或適應某種細菌，喝入一點細菌也沒什麼問題，但若遇上毒性比較強的細菌，尤其吃完東西後沒有漱口、或有牙周病，這些不好的細菌除了侵犯牙齒，還會進入唾液，跟著汙染對口喝的瓶裝水，如果再加上抵抗力下降，就可能引起身體不適。

●環保水壺沒清洗 風險不一定比較低

如果是自備的環保水壺，會比較衛生安全嗎？那可不一定。

蔡英傑表示，細菌繁殖與盛裝的容器沒有太大關係，只要對口喝，口腔細菌同樣會汙染瓶中的水；更麻煩的是，一次性的水瓶可能用完就扔了，但如果自備水壺沒有天天清洗，加上口腔污染的細菌，風險不一定比一次性的瓶裝水來的低。

無論是瓶裝水或自備水壺，最好是把水倒到杯子喝，可以減少細菌在水瓶內繁殖。圖片來源：shutterstock

●當天喝不完放冰箱冷藏 隔夜記得倒掉

所以到底該如何處理喝不完的瓶裝水？

顏宗海建議，瓶裝水應該比照熟食，盡快在開瓶後2小時內飲用完，如果喝不完要放冰箱冷藏，因為4°C低溫可以抑制細菌生長速度，降低遭到微生物汙染的風險，比較不易引起急性腸胃炎或食物中毒，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等不適症狀。

但即使是低溫冷藏，細菌也只是繁殖比較慢，如果瓶裝水當天喝不完，還是應該要倒掉。自備的環保水壺也要每天清洗，尤其瓶口更要清潔乾淨，最好還能烘乾，第二天再繼續使用，蔡英傑建議。

他補充說明，水的養分較少、細菌生長慢，才能放超過半天～1天再倒掉，但飲料和果汁可不能比照辦理。尤其現在高溫炎熱，瓶裝飲料開瓶後2～3小時內就要飲用完，手搖飲或現榨果汁則要在1～2小時內喝完，否則很快就會變質。

另外，專家們建議，若可以的話，瓶裝水最好倒出來喝，盡快在開瓶後2小時內飲用完，同時盡量不要與他人共喝一瓶水，避免疾病交叉感染。

(中時電子報)