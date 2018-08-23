吳宗憲認「失敗父親」要兒自己上黃國倫節目 製作單位回應

吳宗憲（左）日前陪鹿希派對外說明。（資料照）

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時報周刊
林彥君

吳宗憲的兒子日前因「炸台北市政府」言論，引起恐慌，吳宗憲（憲哥）23日開直播告解，怎麼會讓鹿希派的發片記者會，變成道歉記者會，憲哥苦笑說，自己在2000年宣布未婚生子消息後，一直努力將4個孩子教得規規矩矩，他說：「未婚生子記者會後的18年我引以為傲，讓社會大眾不覺得你是個王八蛋」，他表示自己在藝能界30幾年，不曾在台上飆罵，這次鹿希派讓他很生氣，他失望表示：「我是個失敗的父親」。

他日前表示要兒子「離開演藝圈」，在直播中，他表示能讓兒子滾出藝能界的人，只有兒子自己，他認為鹿希派19歲，已經不是小孩，又是rapper，講幹話要看場合，並提醒兒子「有天賦時不要自負，有能力時更要謙卑。」他表示自己和女兒未來不會再幫助兒子，要兒子自己加油，他說：「8月25的演唱會，本來鹿希派要陪我到馬來西亞雲頂演唱會，我們cancel，也本來要陪兒子上黃國倫的節目，兒子你自己去吧！」

對此黃國倫主持的《金曲傳奇-無與倫比同樂會》製作單位表示，我們的確有收到憲哥無法跟鹿希派一同上節目的消息，原訂9月6日錄影，但離錄影時間還有一段時間，有收到憲哥不會來的消息，鹿希派不知道是不是也不會來，目前還沒撤掉通告，會再努力協調讓父子一同上節目。

(時報周刊)

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