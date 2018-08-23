屏東各地狂風大雨 泰武出現驚人96毫米時雨量

2018年08月23日 12:15 中時 潘建志

屏東市大雨成災，市區出現積水情形。（網友提供）

受熱帶低氣壓影響，屏東地區23日上午狂風暴雨，許多地方都因雨水宣洩不及積水，截至上午11時30分，屏東大漢山累積雨量已達238毫米，全國最高，另外舊泰武213毫米居次。舊泰武10時至11時，還出現驚人的96毫米時雨量。

另外包括來義、瑪家、春日、萬丹、屏東市、長治、萬巒、新園、崁頂、三地門、竹田、麟洛、南州、琉球、潮州、九如、新埤等鄉鎮市，半天的累積雨量全部破百，而且大雨持續下，各地都傳出積水情形，大風大雨讓許多居民直呼，「比颱風還要驚人！」

屏東縣政府也於下午1時成立「0823豪雨」災害應變中心擴大三級開設。牡丹水庫自23日上午11時起開始調節性放水，放水量每秒30立方公尺，並視集水區降雨情況調整放水量，已通知水庫下游民眾遠離河道，以免發生危險。

由於各地雨勢不斷，縣府人事處已收到內埔農工下午停課申請，人事處表示，縣轄內各機關學校，倘因降雨量大，致交通、水電中斷，有安全之虞，可填寫停止上班上課通報單，傳真縣府人事處辦理；鄉鎮公所部分，則依本縣停班停課作業規定，通報縣府核備。

潘孟安縣長表示，依據氣象團隊資訊，此波熱帶性低氣壓進入陸地有滯留現象，降雨時間將拉長至明後天（24至25日），對屏東可能帶來較大量的降雨威脅，鄉親要嚴加防範。

國家災害防救科技中心今天上午陸續透過line發出簡訊提醒民注意，其中高屏山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。高雄市、屏東縣則需防大豪雨。

(中時 )