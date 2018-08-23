屏東各地狂風大雨 泰武出現驚人96毫米時雨量

屏東市大雨成災，市區出現積水情形。（網友提供）

友善列印
中時
屏東市大雨成災，市區出現積水情形。（網友提供）

受熱帶低氣壓影響，屏東地區23日上午狂風暴雨，許多地方都因雨水宣洩不及積水，截至上午11時30分，屏東大漢山累積雨量已達238毫米，全國最高，另外舊泰武213毫米居次。舊泰武10時至11時，還出現驚人的96毫米時雨量。

另外包括來義、瑪家、春日、萬丹、屏東市、長治、萬巒、新園、崁頂、三地門、竹田、麟洛、南州、琉球、潮州、九如、新埤等鄉鎮市，半天的累積雨量全部破百，而且大雨持續下，各地都傳出積水情形，大風大雨讓許多居民直呼，「比颱風還要驚人！」

屏東縣政府也於下午1時成立「0823豪雨」災害應變中心擴大三級開設。牡丹水庫自23日上午11時起開始調節性放水，放水量每秒30立方公尺，並視集水區降雨情況調整放水量，已通知水庫下游民眾遠離河道，以免發生危險。

由於各地雨勢不斷，縣府人事處已收到內埔農工下午停課申請，人事處表示，縣轄內各機關學校，倘因降雨量大，致交通、水電中斷，有安全之虞，可填寫停止上班上課通報單，傳真縣府人事處辦理；鄉鎮公所部分，則依本縣停班停課作業規定，通報縣府核備。

潘孟安縣長表示，依據氣象團隊資訊，此波熱帶性低氣壓進入陸地有滯留現象，降雨時間將拉長至明後天（24至25日），對屏東可能帶來較大量的降雨威脅，鄉親要嚴加防範。

國家災害防救科技中心今天上午陸續透過line發出簡訊提醒民注意，其中高屏山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。高雄市、屏東縣則需防大豪雨。

(中時 )

恐怖暴雨！南部完後換北部 一張… 颱風影響 日韓多航班取消

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。