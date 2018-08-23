胡志強：兩岸齊用民族力量賺世界錢

2018年08月23日 12:41 旺報 陳君碩

旺旺集團副董事長胡志強23日在北京的京台科技論壇峰會上表示，兩岸同為一個民族，應該團結起來，一起賺外國人的錢，今天剛好是823炮戰60周年，他幽默指出，如果是六十年前，可能會跟坐在旁邊的國台辦主任劉結一打起來，60年來兩岸的變化，證明是大道之行，民心所向，勢不可擋。

第二十一屆京台科技論壇峰會23日在北京雁棲湖國際會展中心舉行，旺旺集團副董事長胡志強在會上與國台辦主任劉結一比鄰而坐，胡志強在致詞時表示，他與劉結一都是外交官出身，他特別恭喜劉結一，恭賀劉的太太章啟月赴希臘任大使，也與劉結一很友善的交換意見。

胡志強話鋒一轉表示，「我突然想起來 今天是823炮戰60周年，六十年以前，劉主任在我旁邊可能就打起來了！」引起台下一陣笑聲。胡志強說，60年前兩岸的對立和流血，在民族發展的大勢下，必須淡化讓步消失，兩岸之間一定要合作，他也盛讚北京市政府很有遠見，以科技為切入點推動兩岸合作，他認為科技、金融和經濟發展，都是當前必須要緊緊抓住發展的重點。

胡志強說，兩岸同為一個民族，真的要全力以赴，要在世界上團結起來，讓競爭力贏過外資，一起賺世界的錢，「碰到賺錢機會不要客氣，用民族力量發展，我看外國人快要沒錢了，所以我們要加油」，再次引起台下笑聲。

台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華致詞時指出，美國總統川普輕率開啟貿易戰，對兩岸科技產生滿大的衝擊，尤其在半導體產業，一旦美國不願意再採購，影響相當大，他直言，這也給兩岸企業示警，讓企業可提高警覺加速發展，了解哪些方面還需加強，因此能更加努力朝核心技術來研發，對長遠來說反而是有利的。

(旺報 )