南港女模命案兇嫌 偷騙前妻遭判刑

2018年08月23日 12:55 中時 王己由

性侵殺害陳姓小模，並冷血嫁禍女友的兇嫌程宇，一審被判無期徒刑逃過一死，他前年謊稱有人要買蘋果手機，騙了一隻哀鳳6s；又跑到前妻住處偷走蘋果平板電腦，案經台北地方法院審結，依侵入住宅竊盜罪判刑8月，另依詐欺取財罪判刑4月，可易科罰金12萬元。

程宇在犯下性侵殺人重案和本件前，就犯案累累，除了這兩件，曾至五星級飯店白吃白住、偽造信用卡、侵占友人手機及缺席性侵犯強制治療，士林地院依詐欺罪判刑8月、侵占罪判刑4月，另依違反「性侵害犯罪防治法」判刑40天，易科罰金4萬定讞。

程宇另在新北市犯案，在百貨公司等地盜刷周姓女友的信用卡48萬餘元，新北地院依偽造文書等罪將他判刑9月定讞。前年接連向酒店和友人詐騙住宿和餐飲等不法利益共6萬多元，台北地院依兩個詐欺罪，判6月徒刑，可易科罰金。

程宇去年3月犯下性侵殺害小模到案後被收押，上月一審判無期徒刑，全案上訴二審中。北院判決指出，他在2016年7月，知悉胡姓女子要賣蘋果哀鳳6s手機，就向胡女詐稱有友人「冰冰」有意以2萬6000元買她的手機，胡女同月底在北車附近把手機交給程宇；程為取信就傳送不實的匯款單據照給胡女，推稱友人匯款錯誤後就避不見面，胡女才知受騙。

2016年12月22日，程宇和方姓妻子約定當日要去戶政事務所辦離婚登記，程卻「放鴿子」，利用方女當日等他不在家的機會，跑到方女位於北市信義區永吉路的住處，偷走一台蘋果平板電腦；方女當晚回家發現遭竊報警，才知是前夫所為。

北院合議庭審理認為，程宇正值青壯，不思己力換取財物，圖謀不勞而獲，反欺騙胡女訛詐她財物，更侵入前妻方女住宅偷竊，造成被害人財物損失，欠缺尊重他人財產權的觀念。依詐欺罪判刑4月，可易科罰金；依侵入住宅竊盜罪判刑8月，不能易科。

(中時 )