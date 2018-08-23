首度釋出F-22技術 美向日本提交次代戰機計畫

2018年08月23日 12:38 中時電子報 李靖棠

據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，繼傳出美國將以F-22（F-22 Raptor）與F-35戰機（F-35 Lightning II）綜合體、協助日本研發次代戰機的構想後，武器大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）近日向日本政府提案，以獨有的「猛禽」戰機為主體，邀請日企參與5成的開發與生產技術工程，首次將「極機密」的技術轉移至海外盟邦，不僅能以此降低「美國主導」的疑慮、也能加強美日同盟之際的默契。

Here's Why the F-22 Raptor Could Be the Ultimate Sniper

有意在2030年之前，將現役F-2戰機（Mitsubishi F-2）除役汰換的日本，一方面向美國採購新型F-35戰機，另一方面依然堅持國產戰機的計畫。然而，本次洛馬公司會之所以願意「釋出」機密技術，主要看中日本幾乎沒有技術外流的隱憂，同時也可強化維護亞洲和平秩序。

日本航空自衛隊現役F-2戰機。（圖/航空自衛隊官網）

從早先F-2研發計畫能看出，日本雖然佔6成比重、但其關鍵的引擎技術，卻仍由美方壟斷；此番新世代戰機計畫中，日本防衛省也知道，若單獨由國內廠商自行研發製造，其時間、經費和困難度將大幅上升，透過跨國合作、能更快地達成目標。洛馬此方案中，包括研發、採購和維護在內，總投資金額預計將達到6兆日圓（約1.68兆台幣）規模。不僅對日本有利，同時也讓從2000年開始服役的F-22戰機得以升級，洛馬的經費壓力亦可獲得些許舒緩。

日本在追求國產新一代戰機同時，也持續向美方採購F-35戰機。（圖/美國空軍）

F-22猛禽戰鬥機，由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研製，每架耗資1.5億美元（約46.7億台幣）。屬於單座型戰機，最大航程約為2,960公里，最大速度能達到2.25馬赫（2,410公里/小時），機上搭載AN/APG-77主動相控陣列雷達，和響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）等多款攻擊火力。但由於美國政府禁止其出口外銷，最終在經費拮据的狀況下，2011年在最後一架服役後便正式停止生產。

美方的F-22戰機，早在十多年前就曾是日本心儀的戰機名單之一。（圖/美國空軍）

從這份計劃案中可知，洛馬與日本的合作，將引入三菱電子的電子系統、並由三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）主導研製機身和機翼，以及逐步將引擎技術移轉至日本、由航太大廠IHI接手的計畫，與過往壟斷關鍵技術的F-2戰機不同，新一代戰機將有可能採用IHI研發的「XF9-1」引擎，讓日本成為真正的研發「主導者」。

日本現役老邁的F-4EJ改戰機。（圖/航空自衛隊官網）

對於如此「優渥條件」，拓殖大學的佐藤教授（Heigo Sato）卻不以為然，他認為、「美方不會輕易地釋出系統和軟體的關鍵技術，給予日本的，必定是有所限制和保留。」事實上，日本在十多年前早已向美軍提出需求，有意購買當時新式的F-22戰機、作為老舊F-4「幽靈」戰機（F-4 Phantom II）的繼任者，但最終被美國以擔心國防機密外流為由拒絕，正因為有此背景，才讓專家學者質疑，這「新世代戰機」計畫是否又將讓日本花大錢買過時裝備？

(中時電子報)