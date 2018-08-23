人臉辨識立功 幫84歲老婦找到回家的路

2018年08月23日 12:48 中時 馮惠宜

日前家住北屯區的1位84歲的徐姓老婦人疑有失智症況，清晨6點多從住家外出至菜市場逛街，結果迷失方向，竟步行8公里迷途到太平區，台中太平警分局新平派出所員警巡邏時發現婦人徘徊路旁，最後透過人臉辨識系統，找到婦人住處並通知家屬前來領回，家屬表示，因母親年邁，最近常有失智現象，將加強注意其動態，非常感謝員警熱心協助。

太平警分局新平派出所警員黃裕翔，日前早上10點多巡經轄內宜昌東路附近，接獲民眾示意有1位老婦人疑似迷路，隨即上前關懷，婦人無法正確表身分及家住何處，老婦人頻表示「迺菜市啊！找譕路回家。」員警見婦人身心疲憊，臉色發白，先行帶回派出所休息並提供飲水，順利的透過人臉辨識系統比對10來筆人別資料後，終於確認徐姓婦人的身分，家屬接到警方的電話大為驚訝，趕緊從北屯開車來接婦人回家，並非常感謝員警熱心協助。

徐姓婦人女兒表示，母親因年紀大，最近又發現有失智現象，平常一大早多會到附近菜市場逛逛，不知會這麼嚴重，迷路到這麼遠的地方，以後會再多注意母親動態，非常感謝員警熱心服務。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )