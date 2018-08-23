台中》市議員黃馨慧批前立委林佳龍 打臉現任市長林佳龍

2018年08月23日 12:57 中時 陳世宗

台中市政府新聞局長卓冠廷說，台中花博市府估計將可帶來超過100萬人次國際觀光客入園。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團23日舉行記者會，公佈台中市長林佳龍擔任立委期間，針對台中市爭取花博和前農委會主委陳保基的對話錄影，抨擊前立委林佳龍打臉現任市長林佳龍；台中市政府新聞局長卓冠廷說，台北花博總計吸引58萬5000人次國際觀光客，台中花博市府估計將可帶來超過100萬人次國際觀光客入園。

國民黨23日舉辦記者會，現場播出101年林佳龍擔任立委時質詢農委會前主委陳保基影片。黃馨慧說，當時林立委不希望台中成功爭取花博成為胡市長的政績，要求陳保基主委審慎評估，是否要比照台北花博，對半補助台中舉辦花博的費用。

陳保基當時表達對台中申辦花博的支持，並且說：「國際展覽如果可把我們的花卉推到國際展覽上面去，也吸引了很多國際人士」。林佳龍說：「沒有吧！台北的花博你去算一算，最後來的人大部分都是國內的吧」、「那就是選舉前阿公、阿媽烙車去」、「我的選區每個里都出車，出好幾台」，「所以這不要騙人」！

台中市議員黃馨慧、李中、沈佑蓮、張瀞分、李榮鴻、顏莉敏、陳本添、陳成添、劉士州、張廖乃綸、蘇慶雲、朱暖英說，距離花博試營運開幕還剩8天，這1年多來，本來應該是主角的台中花卉、花農、花卉產業，通通都被邊緣化，淪為配角。市民只聽到花錢、開天窗的聲音，卻聽不到花開的聲音。

黃馨慧抨擊說，林佳龍市長預期的參觀遊客人次、從8000萬減到800萬人，是要靠選前動員，區公所準備包子、杯水及帽子、派遊覽車出團，揩民眾的油才能達標嗎？

卓冠廷說，近期觀旅局積極強化花博國際宣傳，甚至開拓國際航線，以利國際遊客以「中進中出」觀光模式，進入花博園區參觀；台中國際機場 104 年至 107 年已成功開拓18處新航點，近期更是直飛東京成田機場，將為台中的觀光帶來極大助益。

卓冠廷表示，台北花博也有推出縣市週活動，特定縣市民眾只要於特定期間參觀，即可享有門票優惠！林市長前往宜蘭縣時，除宣布宜蘭縣民可於2月25日至3月1日入園享有半價優惠外；花蓮縣、台東縣優惠期間為3月4至8日，未來也會陸續宣布全台其他縣市的縣市週，盼議員不要凡事泛政治化。

農業局長王俊雄說，政府採購法規定無法指定地區花農得標，但已有4家台中市廠商得標承攬植栽佈展5案，一定會照顧台中農民。花博各標案進行前，已預先擬定植栽採購原則，規範主要採用台灣在地生產的花卉、樹木、盆栽植物與園藝材料；縮短運貨、補貨時間。

(中時 )