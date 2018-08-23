總統接見AIT處長：需要理念相近國家關切中國行為

2018年08月23日 13:02 中時 曾薏蘋

蔡總統今天在總統府內接見新任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑；總統表示，近期以來不論是台灣人民和國際社會都看到中國對台壓迫力道持續加大，且「無所不用其極」。台灣需要理念相近的國家共同關切中國在區域內打壓台灣、改變現狀、破壞國際規則，甚至干預各國內部事務的行為。

總統強調，美國政府強調台灣是民主成功故事、更是美國可以信賴夥伴、是國際良善力量的說法，正是台灣人所期待的正義之聲。

此外，總統也說，無論如何台灣一定會堅守主權立場，堅持國家尊嚴，也會持續強化自我防禦能力，捍衛自由和民主生活方式，這是全體台灣人民生活底線，也是無可挑戰的普世公理，台灣會持續做為區域良善力量，不會因為中國脅迫，就放棄對正面良善和自由民主的堅持。

總統今接見新任美國在台協AIT主席鄺英傑表示，這次出訪巴拉圭和貝里斯時，過境美國洛杉磯和休士頓，旅程中美國政府提供安全、舒適、便利和尊嚴的過境安排，在這裡向美國政府表達謝意。

總統說，美國是台灣經貿和安全伙伴，台美關係是印太地區和平、穩定、繁榮的基石，但近期不論是台灣人民和國際社會都看到中國對台壓迫力道持續加大，而且是「無所不用其極」。

總統也提到，這當然包括這幾天發生台灣和薩爾瓦多斷交事件、航空公司被迫抹去台灣名稱、台灣主辦國際運動會被取消等，這一連串打擊作為不只影響台灣國際空間，也已經衝擊整個區域和平和穩定。

(中時 )