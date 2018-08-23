台科大「精誠講堂」 邀傑出創業家與學生對談

2018年08月23日 12:50 旺報 李侑珊

台科大舉辦精誠講堂邀請「縉陽企業」董事長吳世長(左2)、「得意中華」董事長陳秀卿(左3)、「志鋼金屬」總經理郭治華(左5)，與學生分享創業經驗。(台科大提供)

台科大開辦「精誠講堂」，邀請各行各業創業家在台科大開講，受邀出席演講的「志鋼金屬」總經理郭治華，出身技職教育，高工階段就讀板金科，投入職場後發現技職背景對職涯的影響，即在求學階段做板金，曾被視為「黑手」，但他翻轉社會觀念，將文創與板金結合，開發出各式精美的機器人公仔、DIY金屬商品，提升並開發金屬產業價值。

台科大近日舉辦「精誠講堂」，邀請「志鋼金屬」總經理郭治華，以及擁有台灣緞帶王之稱「縉陽企業」董事長吳世長，另外還有將滷味行銷國際的「得意中華」董事長陳秀卿，與台科大學生分享經驗，現場吸引超過100名學生報名聆聽。

郭治華表示，他在高工階段就讀板金科，技職體系出身，過去曾是技職國手；回憶起就學階段，身邊親朋好友都覺得做板金是黑手，也認為板金是夕陽工業，因此沒什麼人想做這行，但他卻看見了這個產業不同的價值。

郭治華說，他將文化創意與板金結合，開發出各式精美的機器人公仔、DIY金屬商品，更設計大型工藝品，為板金找到新的價值，以技職人開創出不凡事業的經歷鼓勵台科大學生勇於創新挑戰。

吳世長則說，他開設緞帶工廠，曾面臨美國控訴傾銷，直到現在已經年產6億碼緞帶，高品質的產品連國際精品的配件與禮品包材都指定使用，雖然過程遭遇許多困難阻礙，但依然以樂觀的態度積極面對，吳世長堅毅的創業精神成為同學們學習的對象。

陳秀卿則經營滷味事業，她在演講中分享自己如何從在夜市擺攤賣滷味的媽媽，變成自創品牌將台灣滷味行銷全世界的董事長，提供台科大學生創業啟發。

台科大校長廖慶榮表示，為了協助懷抱創業夢想的同學在創業路上一臂之力，台科大除了提供各項創新課程及資源輔導學生團隊創業，也時常邀請業界成功人士分享創業歷程，透過舉辦「精誠講堂」，學生可以近距離與不同領域的創業家對談，從中獲得啟發，也對各行業有更深認識，開拓職涯發展可能。

(旺報 )