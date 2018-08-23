林志穎嬌妻曝光泳裝照 纖細身材吸眼球

2018年08月23日 12:50 中時 洪秀瑛

Jenson、Kyson拆解玩具車 。（取自微博）

粉絲猜誰是Jenson，誰是Kyson 。（取自微博）

陳若儀笑容燦爛。（取自微博）

陳若儀收到兒子Kimi做的幸運繩。（取自微博）

陳若儀保養得宜。（取自微博）

陳若儀難得以泳裝示人。（取自微博）

「不老男神」林志穎與妻子陳若儀育有8歲Kimi與一對2歲雙胞胎兒子Jenson、Kyson，身為辣媽的陳若儀近日在微博曬多張美照，提到趁著兒子開學前，一家人到了峇里島度假，她分享多張和兒子及個人漫步沙灘畫面，她戴著帽子、穿熱褲，表情若有所思，也有穿著鮮艷亮麗水藍色泳裝坐在泳池邊，露出燦爛幸福笑容。

林志穎時常分享兒子們的居家生活，最近提到「3個男生的破壞力就是，每天把家裏的玩具玩一遍，沙發抱枕堆城堡弄個混亂才肯休息」，透露小男生們的體力真的旺盛。林志穎看到兒子的這個小舉動也想起自己的童年：「開始在好奇研究怎麽拆東西的年紀了，還記得小時候好奇收音機怎麽會有聲音，於是把它給分解結果組裝不回去，被念了一頓。」

陳若儀則分享Kimi做了幸運繩送她，選了她喜歡的粉紅色和紫色，手巧又貼心。她日前則PO了一張Jenson、Kyson兄弟倆手牽手照片，要粉絲猜猜「誰是哥哥誰是弟弟」？粉絲特別捧場，對於提問都認真回答，「左邊像媽媽，右邊像爸爸」、「Kyson完全就是小林志穎」、「好可愛的雙子星」，讓粉絲隔著冰冷電腦也都能感受他們五口之家幸福溫馨氛圍。

(中時 )