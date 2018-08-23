北市永建國小地下停車場啟用 9月1日前免費停車

北市永建國小地下停車場啟用，9月1日前免費停車。（陳燕珩攝）

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永建國小地下停車場提供汽車211席、機車位83席格位。（陳燕珩攝）
永建國小停車場收費為汽車每小時20元，機車每小時10元（當日每次最高收費20元）。（陳燕珩攝）

北市文山區永建國小新校舍興建完畢，地下增設停車空間，提供汽、機車共近300格位，停車場23日全面啟用，開放民眾免費停車，9月1日零時開始收費，25日起販售月票，在地華興里民可享小型車2400元全日優惠月票，為全市收費最低。

永建國小因原有校舍空間不足，遷校到木柵路1段311巷1號，配合新校舍增設地下停車空間，提供汽車211席、機車位83席格位，舒緩周邊路邊停車格位不足問題，今舉辦停車場啟用典禮，到9月1日前都可免費停車。

永建國小停車場收費為汽車每小時20元，機車每小時10元（當日每次最高收費20元）。月票25日8點起將對外販售，小型車全日月票3000元，機車全日月票300元；另外，停車場所在的華興里設籍民眾，可享汽車全日月票2400元優惠，停車場半徑300公尺內的樟林里、明義里民，則享2600元月票優惠。

議員徐弘庭說，永建國小停車場落成后，可解決周邊停車位不足問題，對木柵路一段整體發展也有助益；交通局長陳學台建議，周邊里可考慮加入鄰里交通改善計畫，讓里民把車輛停到路外停車場，騰出巷道空間給行人走，道路環境會更好。

停管處則表示，永建國小在地里民2400元全日月票，是北市目前最優惠的票價，年底前興隆二區公宅停車場也會啟用，將提供汽車349格、機車401格位，由於兩處相距不遠，屆時費率會比照永建國小停車場。

(中時 )

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