為問題疫苗負責？吉林省副省長金育輝被免職

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旺報

吉林省十三屆人大常委會第五次會議23日在長春舉行。會議通過決定免去金育輝的吉林省副省長職務，免去白緒貴的吉林省工業和資訊化廳廳長職務。

據悉，金育輝自2017年4月起分管吉林省食品藥品監管工作。

中共中央政治局常務委員會8月16日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

會議指出，這起問題疫苗案件發生以來，習近平總書記高度重視，多次作出重要指示，要求立即查清事實真相，嚴肅問責，依法從嚴處理，堅決守住安全底線，全力保障群眾切身利益和社會穩定大局。

中央政治局常委會當天就決定對金育輝（吉林省副省長，2017年4月起分管吉林省食品藥品監管工作）予以免職；對李晉修（吉林省政協副主席，2015年12月-2017年4月任分管吉林省食品藥品監管工作的副省長）責令辭職；此外，要求劉長龍（長春市市長，2016年9月任長春市代市長，2016年10月至今任長春市市長）、畢井泉（市場監管總局黨組書記、副局長，2015年2月-2018年3月任原食品藥品監管總局局長）引咎辭職；要求姜治瑩（吉林省委常委、延邊朝鮮族自治州委書記，2012年3月-2016年5月任長春市委副書記、市長、焦紅（國家藥監局局長）作出深刻檢查。

對35名非中管幹部進行問責；決定中央紀委國家監委對吳湞（原食品藥品監管總局副局長、原衛生計生委副主任，分管藥化註冊管理、藥化監管和審核檢驗等工作）進行立案審查調查。會議責成吉林省委和省政府、國家藥監局向中共中央、國務院作出深刻檢查。

同一天大陸國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，聽取吉林長春長生公司問題疫苗案件調查情況匯報並作出相關處置決定。會議確定3大要點：由相關方面依職權沒收長春長生公司所有違法所得，並處最高罰款；抓好補種、保障合格疫苗供應、督促企業整改等後續工作；完善相關法律法規，健全最嚴格的藥品監管體系。

(旺報 )

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