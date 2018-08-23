熱帶性低氣壓登陸東港「既定積水段」果真逃不過

東港中正路23日一早「又傳出」積水情事。(謝佳潾攝)

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台17線東港路段實施封路。(謝佳潾攝)
東港大鵬路段水積小腿肚，汽車慢慢駛過也濺起大水花。(謝佳潾攝)
東港大鵬路段水積小腿肚，騎車下車牽車過。(謝佳潾攝)

熱帶性低氣壓23日早上6時30分許登陸屏東東港，中南部豪雨下不停，登陸點東港一帶幸未傳出災情，但多處已發生「既定積水」情事，如中正路、台17線256K、大鵬路等，不僅汽車慢慢駛過依舊濺起大水花，有的騎士還要下車牽車過，不禁苦嘆「每次都這樣」。

東港鎮中正路因地勢低窪，每逢豪雨驟降必淹，23日早上遇上豪雨下不停，當然也逃不過積水命運，不少騎士騎到該路段都自動下車牽車，且還要一邊牽車一邊注意駛過的汽車，就怕沒被雨淋濕也被車過濺起的水花潑濕，而無奈的還有周邊店家。

「水來得快也去得快，但還是淹進來了。」店家指出，每次積水都會湧進店內，幾十年都是這樣，沒有什麼自救辦法，就是等水退之後再打掃，附近雖然有抽水站，但都要等到「他們認為的水位」才抽，那裡地勢高這裡地勢低，根本就來不及，反映過很多次也沒用。

另大鵬路也出現水積小腿肚的現象，不僅路過的汽車會停一下觀望，騎士更是直接下車牽車，他說，「每次都這樣，早就見怪不怪了」。

三工程則指出，台17線256.3K-256.7K東港路段，因強降雨導致區域排水宣洩不及，溢淹至路面而積水30公分，實施道路封閉。

(中時 )

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