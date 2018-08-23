又推給強降雨？台南多處淹水、車輛受困 網諷「真是治水有功」

小東地下道積水過深，一部小汽車受困水澤中。（程炳璋攝）

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東區民族路四維地下道一度積水及腰，3部疾駛過的車輛都因此熄火，受困在水中動彈不得。（程炳璋攝）
小東路地下道旁的人行道也積水，帶著狗的男子不敢涉水而過。（程炳璋攝）
中西區公園路上人孔蓋突起，不斷有水湧出。（程炳璋攝）

台南市23日上午降下大豪雨，多處道路積水，車輛受困，警方拉起封鎖線，許多出門工作的民眾都被塞在車陣中，網友嘲諷「賴清德治水有功」，台南市政府上午開設災害應變中心，說明淹水是強降雨所致，下午1時30分升級為1級開設。

豪雨特報台南市23日上午雨勢增強，且持續下不停，上午10時市區多處道路出現積水，發生汽、機車受困情況，東區的民族路四維地下道一度水深及腰，3部汽車經過時熄火受困，開貨車送菜的張姓民眾嚇到不敢下車，直到消防隊員抵達，積水稍退，才下車脫困。

東區小東地下道上午10時許積水卻照樣深達車門把手處，1部小客車浸在水澤裡，駕駛從車窗跳窗離去。趕著上班的林姓女騎士趕緊調頭，只能下車望著積水發愁。到場勘查的水利局員工表示當地抽水馬達運作正常，但水溝水溢流，仍造成積水。

中西區府前路良皇宮前道路坍塌、公園路上每隔數十公尺就有圓形人孔蓋浮起，不斷有水湧出，民族路三段11時許積水達10公分，這場大雨讓市區道路交通大打結。

安南區這次仍無法幸免於難，安中路一段、怡安路與長溪路口，安中路一段800號至同安路口、長溪路一段兩側上午皆淹水。

網友將災情上傳網路，嘲諷前台南市長賴清德「真是治水有功」，也有網友護航，表示短時間降雨量太強，積水難免。

台南市政府表示，23日8時至10時許的大豪雨，時雨量高達71.5毫米，北區雨量更高達102毫米，因為各地災情不斷，台南市災害應變中心下午1時30分將一級開設。

(中時 )

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