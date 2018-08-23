亞運》詹家姐妹8強賽逆轉勝 至少銅牌平上屆

網球姐妹檔詹詠然（右）、詹皓晴（左）在2018亞運網球女雙8強賽告捷，晉級4強，確定至少有銅牌。（詹詠然提供）

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中時電子報
／台北-雅加達電話採訪報導
亞運加油團替女網選手詹詠然、詹皓晴加油，給姐妹倆在女雙8強賽逆轉的力量。（詹詠然提供）

（14:00更新，增補詹詠然賽後感想）2018雅加達-巨港亞運網球賽事，中華隊選手遇到嚴苛考驗，女單梁恩碩4強賽飲恨之後，女雙姐妹檔詹詠然／詹皓晴經過快兩小時的苦戰，4：6、7：5、10：5，闖進4強，至少有銅牌進帳，平姐妹倆上屆成績。

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賽後詹詠然表示，日本對手這場比賽發揮得非常好、非常主動，且打起來相對沒有壓力，有時會不按牌理出牌，讓她跟妹妹一開始比較難掌握。

詹詠然補充：「很開心第二盤我們在先被破發的情況下還能穩住戰局，在對手出現賽末點的時候還能拿下第二盤，關鍵搶10局換我們掌握主導權，逼對手打不想打的球，很開心順利晉級4強，也謝謝團隊在場邊大聲加油，希望接下來的比賽會更好。」

詹詠然並說：「我覺得像今天這樣艱難的比賽，其實對雙打組合來說是很好的，經過這樣的歷練，兩人的緊密性、默契，以及戰術執行上會更好，很開心在落後狀況下的，我倆溝通都可以很理性、積極主動地去執行。」

上屆仁川亞運，中華隊在網球女雙由謝淑薇／詹謹瑋摘銀，詹家姐妹奪銅，本屆亞運詹家姐妹再度搭檔，拚進4強後，由於網球不會有銅牌戰，因此姐妹倆確定至少保住銅牌，詹詠然過去也曾和同胞莊佳容搭配過女雙，打下過2006年杜哈亞運銀牌、2010年廣州亞運金牌。

為了代表台灣參加亞運，詹詠然放棄衛冕辛辛那提網球賽女雙決賽，本周更新的世界排名，從第一退居到第三，詹皓晴則是維持女雙世界第23名。

(中時電子報)

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