中市推展「資訊教育教學包」 特色課程激發學生興趣

2018年08月23日 13:16 中時 陳世宗

台中市政府教育局推動資訊教育，去年完成共40個「資訊教育基礎教學包」設計，今年進一步發展20個特色教學包模組及詳細教案內容，正進行試教及修正，預計今年10月整體規劃完成；教育局持續同步深耕師資培訓及能力認證，全力縮短資訊教育城鄉落差。

教育局長彭富源說，台中市從去年起結合資訊教育輔導團、科技領域輔導團及資訊專長教師，推動「資訊教育市本課程發展計畫」，截至今年6月，已完成3至9年級課程計畫及3至7年級基礎教學包設計，內容包括適合中年級的系統平台、程式設計等，並進一步銜接7年級資料處理應用專題、個資保護、資訊科技合理使用、資訊安全、演算法基本概念、程式語言基本概念及結構化程式設計等。

教育局指出，今年進一步發展20個特色教學包模組，例如帶領學童以行動載具掃描QRcode、結合自然科學領域認識校園植物；透過VR虛擬實境結合資訊及英語學習，讓學童親近台中市在地文化及花博理念；也導入3D列印技術，讓學童動手做玩具或創意文具。

程式設計教學包更提供多元學習資源，學童可體驗基本的開發板控制、進階的元件及感測器程式控制等，並導入專題製作概念，完成實作手控紅綠燈、連網氣象站等內容。

翁子國小資訊組長陳俊宏表示，透過課程試教，不僅在課程設計上激盪出想法，也透過觀察學生反應獲得回饋，期待資訊教育市本課程深耕；參與課程體驗的力行國小林同學分享，自己家中沒有電腦，老師所教的Scratch程式設計軟體很有趣，希望下節課可以繼續學習相關內容。

教育局強調，資訊教育教學包預計今年10月整體規劃完成，市府並持續推動授課師資培訓及能力認證，將持續秉持「深度學習、數位公民」的核心理念深耕推廣，並與國中小課程完整銜接。

(中時 )