汐止社區每月分攤水費暴增3倍 近1萬5千頓水不知去向

2018年08月23日 13:16 中時 宋原彰

位在汐止湖前街的水蓮山莊最近發現每戶公共分攤水費暴增3至4倍，以社區兩千多戶家庭計算，共14000公頓的水不知流向何處。自來水公司調查管線後，沒有發現漏水問題，里長希望盡早查到漏水原因，不要平白浪費水資源。

湖蓮里長曾連福拿出自家前兩期的水費單，2、3月份當中「分攤／副表度數」為3度，但是4、5月份卻暴增成10度，水蓮山莊公共用水的分攤戶數約兩千多戶，以此計算，表示一共有近1萬5千公噸的水不知去向。

曾連福表示，水蓮山莊的水塔用水和流在管線內的水屬共用水，住戶須分攤費用，往年每期的分攤用水量約2至3度，在水塔數和管路不變下，4、5月份竟變成10度，另他相當不解，質疑有管線漏水，他強調「每戶增加的水費雖然不多，但大量的水不知道用去哪，相當浪費。」

自來水公司20日前往社區測漏，從社區山腳的明峰街沿路使用探測儀器至社區內部，調查顯示並無漏水。新北市議員候選人張錦豪表示，水蓮山莊附近的白馬山莊和瓏山林社區均有水費增加情形，但只有白馬山莊找出2個漏水處，並著手處理。

自來水公司回應，水蓮山莊每期總表用水量大致相同，總表用水扣除社區每戶分表用水，即為社區公共用水，需每戶分攤；水蓮山莊每年卻只有某一期分攤水費會暴增，以此判斷，應該非管線漏水，確切原因仍需社區內部自行檢查，自來水公司無法介入。

(中時 )