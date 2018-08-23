越南偉大老母 跨海來台捐腎救女

2018年08月23日 13:16 中時 陳淑娥

越南新住民胡小姐揮別洗腎人生，與母親在童綜合醫療團隊陪同下，切蛋糕慶祝重生。（陳淑娥攝）

越南母親（左）跨海來台捐腎救女，重生的新住民胡小姐（右）紅著眼眶獻花感謝母愛的偉大。（陳淑娥攝）

童綜合首例跨海來台捐腎救女！越南新住民胡姓單親媽媽洗腎2年，遠在故鄉的母親不忍她長期受苦，不辭辛勞搭機來台堅持捐腎救女兒，上月手術後復原良好，重生的胡小姐以越南話感謝母親，母女倆更是落淚相擁，現場瀰漫著一股偉大的母愛！

38歲胡小姐嫁來台灣10多年，2016在南部工作時，被診斷出腎絲球腎炎造成腎衰竭，腎功能逐漸喪失，開始過著洗腎人生，後來辭去穩定工作，搬回台中清水到童綜合持續洗腎。

遠在越南的65歲母親及5位手足，不忍她不僅受病痛之苦，還要獨自照顧13歲兒子，紛紛搶著要捐腎，胡媽媽考慮孩子各自有家庭要照顧，背負著經濟壓力，堅持自己跨海來台捐腎救女，經比對成功後，在上個月已完成手術。

「一定要救女兒！」胡媽媽說，不擔心少了一顆腎，一定要竭盡所能救她。「媽媽好偉大！」胡小姐揮別洗腎人生喜獲重生，想到媽媽不顧年邁身體，遠從越南搭機來台救自己，不禁紅著眼眶，並以越南話感謝母愛的偉大，情深的母女倆更是落淚相擁。

童綜合醫院移植外科主任黃鐘銘表示，器官移植是目前末期腎臟病最有效的治療方式，但等到大愛移植機會不高，台灣每年超過8萬名新病人洗腎，等待換腎有7000多人，捐贈腎卻僅300多個，胡小姐就是在童綜合腎臟病友會聽到器捐理念宣導，才促成這次手術的成功。

童綜合指出，自2004年進行器官移植手術迄今已完成76例腎臟移植，協助了許多因為腎臟疾病所苦的病人重回人生正軌，未來也會持續推廣器官移植的理念，希望能為更多的病人爭取到寶貴的重生機會。

(中時 )