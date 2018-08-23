政院修《公職人員選舉罷免法》內政部：民眾參與選務工作將放寬

2018年08月23日 13:29 中時 張理國

行政院會上午通過《總統副總統選舉罷免法》修正案，為保障非公務人員執行選務工作發生死亡、失能、傷害者，未來將授權中選會訂定相關發給辦法提供保障，希望提升社會人士參與選務意願。內政部表示，配合這項修法，未來也將修改《公職人員選舉罷免法》，將公務員參舉選務工作1/2的人數限制，降低為1/3，也就是說未來未來可有2/3的一般民眾可擔任選務工作。

現行公職人員選舉罷免法規定，選務人員必需半數以上為現任公教人員，內政部民政司長林清淇說，未來修法之後，將取消公教人員1/2的人數限制，改為1/3，修正案已送到行政院，9合1選舉時雖然來不及適用，但希望2020年總統及立委選舉時可適用。

林清淇表示，政院通過《總統副總統選舉罷免法》修正案，除了配合「身心障礙者權利公約」，將「殘廢」字眼改為「失能」，另一項重點是讓非公務人員參與選舉時的保障較為周全，因為現行是準用《公教員工因公傷殘死亡慰問金發給辦法》，但公教員工比起一般民眾還有更多的撫卹、保險規定，但一般民眾如遇到執行選務途中車禍較無保障，因此這次修法後授權中選會訂定相關發給辦法，將給與條件、數額基準、程序等事項予以法制化，以提升社會人士參與選務工作意願。

行政院長賴清德表示，相關修法將並有助提高社會人士積極參與選務的意願。

(中時 )