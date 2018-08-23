汐止千坪窪地10年無人管 恐成治安死角

位在汐止區濟德宮後方，有一處佔地超過千坪、約三層樓深度的窪地，十幾年來無人管理。(宋原彰攝)

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宋原彰

位在汐止區濟德宮後方，有一處佔地超過千坪、約三層樓深度的窪地，屬新北市公園預定地。濟德宮主委表示，窪地已超過十年無人管理，裡頭雜草叢生，是治安死角，期望市府能有所作為，屢次向上級反應，得到的回應都是仍需規劃。

位在汐止濟德宮和忠順廟中間的窪地，因為雜草叢生，濟德宮主委許仲辰表示，不但蚊蟲不少，也擔心草叢成了良好隱蔽處，讓流浪漢或不法之徒做壞事；空地荒廢超過10年，期間還有至少3起民眾在那服藥自殺的案件。

許仲辰說，窪地因為原本建商做容積轉移，目前土地所有權約有8成屬新北市府，並規劃為公園預定地，不過10年來卻任憑雜草叢生、無人管理。對此，汐止區長徐開宇表示，該地因為有禮門溪流經，流至基隆河，下雨恐有暴漲疑慮，建設上並不容易，必須先將河道兩側的土地增高，目前沒有明確規劃。

新北市工務局回應，該窪地緊鄰汐止公園，大部分雖為公園預定地，但仍有30幾筆私人土地，購地預算高達6億以上，在104年時有詢問過地主賣地意願，結果沒有地主有意願，因此目前是沒有興建公園的計畫。

針對雜草部分，徐開宇強調，會請清潔隊的除草班加強作業，河道周邊的草堆會請水利局處理，平時則會由里長多加注意。

(中時 )

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