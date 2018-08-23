突降大雨 高雄市70多處淹水 幸積水消退中

高雄市代理市長許立明（中）坐鎮防災中心，掌握各區災情。（李義翻攝）

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高雄市23日上午突降大雨，雨水渲洩不及，造成73處淹水，市府立即升高至一級警戒，全面掌握水情。各地希洪池都發揮功能，消化雨水，不過仍有多處因雨勢太大來不及排洩而淹水災情較嚴重。

應變經驗豐富的高雄市長代理市長許立明，第一時間即下令從二級警戒升級至一級警戒，並親自坐鎮防災中心，全面掌握水狀況，並要求落實各區抽水機調度，對尚未傳出災情區域也下令抽水機進入備戰狀況。

至中午，雨勢稍歇，積水陸續消退中。上午10點半災情較嚴重的原高雄市地區有小港區鳳鳴路積水一度達30公分；左營區軍校路與實踐路達20公分；小港區鳳北路有水淹逼近淹入民宅，平和路有民宅淹水，民益路淹至騎樓；苓雅區永定街至仁至街的四維路慢車道積水達輪胎。

新興區八德至中正路間的民族二路，北向南機車道積水嚴重時，車輛無法通行，警方迅速派員至現場指揮警戒，現場多部機車泡水，所幸積水已漸消退。

臨海的旗津區屋漏偏逢連夜雨，又遭大潮海水大漲，旗津市場、海軍營區、旗津國小前積水逾腳踝高，部分區域積水達30公分，除展開抽水外，也管制交通防止人車誤入。楠梓區外環西路路樹傾倒，造成道路無法通行。

鳥松區神農路部分道路淹水近30公分；鳳山區文化路省鳳商後方道路淹水至大腿高；橋頭區近典寶溪出口的水位已逼近路面。

(中時 )

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