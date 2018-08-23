老公婚前看A片 準新娘崩潰取消300人婚禮

美國一名21歲的準新娘道爾頓（Claire Dalton）在婚前一周發現交往4年的男友看A片，立馬崩潰取消300人的婚禮。(圖/達志影像)

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中時電子報

會不會太小題大作？美國一名21歲的準新娘道爾頓（Claire Dalton）在婚前一周發現交往4年的男友看A片，立馬崩潰取消300人的婚禮，認為男友違反婚姻應該「真誠且純潔」信念，不配做她丈夫。

21歲的準新娘道爾頓（Claire Dalton）與男友交往4年且即將結婚，但就在婚前一周，她用男友的手機查資料時，發現手機內開啟好幾個A片頁面，當下她感到噁心、想吐，無法接受未婚夫的行為。她心目中的愛情，代表了真實與純潔，自己6個月來每天戴著婚戒，悉心籌備300多人的婚禮，以為找到真愛。但男友看色情片的行為違反婚姻應「真誠且純潔」的信念。

「我吃不下飯、睡不著覺。」「我想大聲尖叫、哭鬧、我想捶打牆壁。在那一刻我以為自己要癱瘓了，好像有人勒著我的脖子，讓我幾乎窒息。」

雖然她的未婚夫承認錯誤，但道爾頓仍決定取消婚宴，更一一打電話給300位預計要來參加婚宴的賓客，並逐一向他們說明原因。

雖然有很多人認為他過度放大問題，男人看A片沒什麼，但她認為，未婚夫的色情成癮不僅破壞自己的生活，也摧毀其他人的日子，「沉迷於色情內容，不代表任何自然與健康，那些說『男人都會看A片』的人，還不如說所有男人都只關心自我滿足與慾望，而不是關心他們的妻子、女兒，以及生命中所愛的人。」

(中時電子報)

文章來源：Claire Dalton dumped her fiance because he liked porn and the internet has a few words for her

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