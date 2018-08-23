亞運》「驟死賽」被踢一腳 跆拳選手黃鈺仁好懊惱

跆拳選手黃鈺仁落後懊惱。（陳怡誠攝）

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雅加達亞運跆拳道賽中華男子跆拳隊最被看好的選手黃鈺仁，今（23）日在68公斤級先盛後衰，8強賽與伊朗選手阿米爾默哈默德踢進「驟死賽」，最後遭到對手飛踢一腳而落敗，無緣獎牌。

黃鈺仁（上）與伊朗選手阿米爾默哈默德踢進「驟死賽」。（陳怡誠攝）
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中華男子跆拳隊總教練蘇泰源指出，黃鈺仁是中華賽前最被看好的選手，狀況好，可惜抓不住他的感覺，他太依賴自己習慣性動作。比賽過程中，黃教練一直喊著黃鈺仁交待指示，可是難以挽拉回頹勢。

一開賽伊朗選手率先搶下2分，兩人一直僵持在場上，第1回合結束，黃鈺仁2比3落後，第2回合黃鈺仁仍是落後，並拉大落後比數3比10；第3回合黃鈺仁改變攻擊方式，最後出正拳得分而追成13比13。

比賽進入先得分先贏的「驟死賽」，黃鈺仁搶一步想要近身攻擊，反而被伊朗選手踢中一腳拿到2分，黃鈺仁以13比15慘遭淘汰。賽後黃鈺仁蹲在地上十分懊惱，他表示，自己沒有做好動作，太依賴近身攻擊。

蘇泰源說，他交待他不要急於進去近身處理，可是他有自己習慣的動作，加上裁判嚴格抓他的動作而偏頗對手，讓他的攻勢亂掉了。最糟的是驟死賽時，黃鈺仁再度重蹈覆轍，卡一卡對手的腳再近身攻擊時被對手踢中。

黃鈺仁（右）與伊朗選手阿米爾默哈默德踢進「驟死賽」。（陳怡誠攝）

而且對手曾在亞錦賽對戰過黃鈺仁，當時黃鈺仁一度領先12分，最後仍被逆轉，這讓黃鈺仁更想贏下這場比賽，因而忽略了戰術的運用。

奪牌呼聲最高的黃鈺仁16強賽贏了沙烏地阿拉伯選手、最後卻止於8強賽；中華隊女子49公斤級選手洪幼婷16強賽先贏印尼選手、後敗給泰國選手淘汰。

(中時 )

2018年雅加達亞運跆拳道男子68公斤級23日登場，中華隊黃鈺仁面對年僅18歲世錦賽金牌的伊朗小將Amirmohammad Bakhshikalhori（左）驟死賽敗北在8強止步，黃鈺仁（右起）、教練蘇泰源神情落寞離開賽場 (陳怡誠攝)
2018年雅加達亞運跆拳道男子68公斤級23日登場，中華隊黃鈺仁面對年僅18歲世錦賽金牌的伊朗小將Amirmohammad Bakhshikalhori驟死賽敗北在8強止步，黃鈺仁（右起）、教練蘇泰源神情落寞離開賽場 (陳怡誠攝)
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