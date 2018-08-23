台鐵退休主管當門神 歷史穀倉堆8700公噸爐渣

2018年08月23日 13:59 中時 許素惠

台鐵雲林斗南穀倉內被業者違法堆滿了燃煤爐渣。（許素惠翻攝）

台鐵雲林斗南穀倉被業者違法堆置燃煤爐渣，現場人員操作裝卸設備。（許素惠翻攝）

台鐵雲林斗南穀倉被業者違法堆置燃煤爐渣，爐渣裝卸情況。（許素惠翻攝）

雲姓環保業者承租具歷史意義的雲林縣斗南鐵道穀物倉庫，非法貯存了高達8719.50公噸的六輕燃煤飛灰，台鐵管理局葉姓主任退休後並受雇雲的公司當倉庫管理員，涉嫌違反《廢棄物清理法》，雲和葉各被諭令60萬、30萬元交保，限制住居，檢方將追查葉是否涉及收賄。

雲林地檢署檢察官吳文城今年5月接獲線報指稱，斗南火車站附近的圓柱型穀倉，被非法堆置了大量的台塑石化麥寮電廠燃煤飛灰（俗稱爐渣），經指揮警方與環保署合力查緝，果然發現被非法貯放了8719多公噸爐渣。

檢方指出，38歲的雲姓業者在彰化縣同時成立清潔公司與環保公司，該環保公司並在雲林縣有林分公司，涉嫌2017年7月至2018年6月間，承攬麥寮電廠產出的爐渣清除與再利用作業，因數量龐大，便向台鐵管理局承租位於他里霧文化園區旁、具歷史價值的斗南立體散裝穀物倉庫存放。

檢方調查，61歲葉男從台鐵局退休後受雇雲姓業者當倉庫管理員，形成共犯結構，未經主管機關許可，便在該鐵道穀倉堆放爐渣廢棄物，且該公司對於爐渣的再利用，有向主管機關申報的義務，實際未將廢棄物再利用完成，卻向主管機關申報已再利用完成，涉違反《廢棄物清理法》第48條等規定。

該相關公司實際負責人、名義負責人、申報人員、清運車駕駛、雲男及葉男等6人均坦承犯行。

(中時 )