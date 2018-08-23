熱帶低壓登台 全台慎防大雨

2018年08月23日 14:03 中時 李宜秦

熱低壓登陸南台灣，暴雨襲擊下，一小時就降下超過100毫米的累積雨量，台南、高雄等地先後傳出淹水情形，不少網友紛紛在「爆料公社」貼出慘況，直呼實在太可怕，也痛批逢暴雨必淹，治水到底治到哪去了？

熱帶性低氣壓今天上午6點半從屏東東港登陸，路徑持續向北行進，中南部由於中央山脈與低氣壓垂直，恰成迎風面，因此會有豪雨狀況。氣象局表示，未來一周天氣狀況不穩定，今明兩天都會受低壓影響，除中南部會持續降雨外，今日晚間起北部雨勢也會漸大，持續下到明天，恐怕要到26日才會完全停歇。

氣象局今早針對高屏地區發布大豪雨特報、台中以南發布豪雨特報，中南部已陸續傳出淹水災情，高雄大寮觀測到本日最大時雨量高達112毫米，屏東、台南地區也有許多測站觀測到破百毫米的時雨量，且目前雨勢仍持續。另外嘉義以南、離島沿海空曠地區會有9到10級的強烈陣風。

氣象局預報專員陳定宜說明，目前台灣處在大季風低壓區，低壓區中的熱帶低壓、擾動、颱風多，才會導致天氣不穩。陳定宜表示，上午登陸的低壓恰好與中央山脈垂直，導致中南部成為迎風面，因此降雨劇烈。低壓目前路徑持續向北，但中南部的雨要到後天才會稍有停歇，各地須嚴防淹水。

熱帶性低氣壓預計今晚會移動至北部，因此北部地區從晚間會開始降雨，且明天雨勢會逐漸增強，直到後天天氣才會逐漸穩定，但可能要等到26日低壓完全離開台灣，降雨才會完全結束。

陳定宜表示，由於低壓所帶來的水氣，因此中南部未來幾天不會太熱，他解釋昨天台北地區氣溫高的原因是低壓要進入台灣前的沉降作用、太陽直射導致，明天北部地區的氣溫約在32到34度。

陳定宜說，大季風低壓區容易形成熱帶擾動、熱帶性低氣壓、颱風等，這次登陸的低壓只是大季風低壓區中的其中一員，未來可能還會再有新的擾動或低壓影響台灣，需要持續觀察。

(中時 )