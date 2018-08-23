《時來運轉》運彩報報 - 美職九月瘋 列強拚季後(下)

2018年08月23日 14:03 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本週我們繼續討論國聯的狀況：

國聯戰績與投注建議

◎費城人尬勇士 老三國民力抗

不被看好的勇士和費城人分別在明星賽前後各佔據一段時期王座。兩隊堅實的投手戰力是讓專家跌破眼鏡的最大關鍵：勇士團隊勝場前5名恰為先發輪值主力，其中兩員自責分率3.00以下，更厲害的是後續有8名牛棚投手均有奪勝紀錄，其中卡爾、敏特、溫克勒3人中繼成功數合計為41場，為球隊守勝功不可沒；勇士也有和列強類似的聯盟均值以上攻擊表現，是戰績維持領先的另一要素。費城人狀況相近，轉隊塞揚強投阿瑞塔雖非球隊勝投王，但和隊友構築的輪值合計奪下44勝，外加牛棚全隊共計18位投手本季有勝場；中繼群更拿下比前述勇士牛棚還多的60場中繼成功，堪稱最強鐵桶陣。不過費城人打擊偏弱，因此投注建議會以「小」分為主。

◎小熊魔術教頭 擋釀酒人強灌

暫居國聯中區領先的小熊，最廣受球迷稱道的是總教頭麥登大膽的用人調度。他從光芒時期迄今，無論手上陣容是否完整，都能發揮最大綜效踏入每階段晉級門檻。不過本季小熊是從後追趕至季中才超越紅雀與釀酒人，就團隊成績看主要靠投手群的表現撐盤，如果最後階段攻擊效能因為體能下滑驟降，將成為競逐分區冠軍的隱憂。再以最終月偶會產生大翻盤的歷史看，像是同區海盜也都還很有機會威脅領先者地位。此分區常出現比分纏鬥，因此投注上推薦彩迷喜愛的勝分差包牌，尤以1分差為首選。

◎道奇換來好牌 闖國西添優勢

今年戰情最紊亂混沌不明的當屬國聯西區。此區目前前3強勝差4場內，道奇、響尾蛇數次互換領先。道奇的優勢是透過季中交易網羅來原金鶯看板球星馬恰多，能攻擅守的馬恰多除了鞏固起道奇內野防線，也適時為貧乏的團隊火力帶來頗大挹注，道奇可望藉著這股氣勢一路猛衝。國聯西區也是所有分區中1到4名隊伍差距最小的一組，誰能稱冠還難有定論。今年國西打線大進化，已經不是過往彩迷印象中的低比數常客，因此買「大」獲利機會較高！

◎外卡最後拚搏 洋基最具機會

最後也為大家介紹未獲分區冠軍時，各隊伍可爭取的外卡機會。以目前態勢看，美聯其中一張外卡將由表現強勢的洋基拿下，剩餘領先集團則集中於美聯西區。國聯方面就很難說！至截稿前領先群無人達70勝，可說有8隊爭搶4張季後賽門票，個個都仍是具有極強競爭力的韌性型球隊，喜歡運彩的朋友，可以準備一起經歷秋季棒球瘋了！

(中時電子報)