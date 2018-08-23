賴揆要求汛期穩定菜價 農糧署：非常有信心

2018年08月23日 13:58 中時 張理國

行政院長賴清德今天聽農委會「因應汛期蔬菜產銷調節措施」報告，賴揆指示要做好調節工作，全力避免汛期可能造成蔬菜價格大幅波動的情形；農委會農糧署長胡忠一表示，透過穩定菜價措施，今年非常有信心可讓生產者、消費者權益受到保障，接下來汛期的挑戰，絕對可讓菜價平穩、消費者可買到安全、安心、量充足的蔬菜。

賴揆在院會裁示，穩定物價是政府重要施政，農委會於去年11月已提出穩定菜價8大措施，今年在產季期間便面臨真實檢驗，請農委會務必確實檢討各項措施，並精進各種作為。賴揆說，農委會每年皆應掌握各類農產品的生產情況，並且及早因應，避免量多價跌。尤其因應颱風等天災，應提前密切掌握各類蔬菜的供應與價格，在兼顧農民與消費者權益的前提下，做好調節工作，全力避免汛期可能造成蔬菜價格大幅波動的情形。

對於去年的8大措施遭質疑失靈，胡忠一表示，農委會除已建置「蔬果產銷資訊整合查詢平台」；今年並搭配擴增冷藏庫倉貯設備及規劃冷鏈物流系統，比起在2016年之前僅有1800公噸，今年增加為7000公噸葉菜類貯存量，另有根莖類600公噸貯存量，可因應汛期需要；而凍存的蔬菜也跟大型量販店合作設平價蔬菜區，讓消費者可享受到。

胡忠一並說，因應夏天蔬菜成長不佳，6月起菜價會上漲，政府也輔導農民興設結構加強型溫網室設施，預計到2021年要推動2000公頃，去年至今已有502公頃，預計可增加2萬2590公頃供應量，透過穩定菜價措施，今年非常有信心可讓生產者、消費者權益受到保障，接下來汛期的挑戰，絕對可讓菜價平穩、消費者可買到安全、安心、量充足的蔬菜。

(中時 )