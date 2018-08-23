見憲哥兒事件 余祥銓吐星二代辛酸曝幫警衛背鍋10年

2018年08月23日 14:01 中時電子報 蔡曉婷

新聞挖挖哇：麻煩星二代 20180822 余祥銓 狄志偉 劉韋廷 陳玲玲 許皓宜。（影音／取自新聞挖挖哇！ Youtube）

本土天王吳宗憲（憲哥）的兒子吳睿軒（鹿希派）因揚言攻擊台北市政府，掀起滿城風雨，同為話題星二代的余祥銓，昨(22日)上《新聞挖挖哇》吐露身為明星小孩的辛酸，他透露自己過去也因私人臉書的內容被公開，導致他三、五年都不敢再發文，更首度吐露10年前在立法院被批評違停，實情是「立法院的警衛叫他停的」。

針對憲哥兒子在私人IG發文遭有心人截圖公開，余祥銓在節目上表示，自己也曾因私人臉書抱怨文章遭人公開，導致他好幾年不敢再PO文，他細數身為星二代的壓力，常被父親余天提醒因為他是名人的兒子，所以很多事不能做，要謹言慎行，一旁的陳玲玲便問他2008年在立法院鬧出的違停風波，問他是否常把「我爸是余天」掛嘴上，余祥銓便澄清說：「我現在可以講，那時被拍到違規停車，真實的原因是立法院的警察叫我停的」，因為當時裡面沒位子了，但事情發生當下余祥銓沒說，「因為我覺得會害到他，失去他的工作」。

聽到余祥銓終於說出實情，主持人鄭弘儀忍不住虧說：「其實因為你爸是民進黨籍的，搞不好那警衛是國民黨籍的」，惹得全場大笑，余祥銓也說自己多年來內心最大的壓力是來自李亞萍，因為母親總是對他冷嘲熱諷，從未稱讚，導致他很難獲得鼓勵，心理諮商師許皓宜則說，這是父母親一般常見的毛病，「把鼓勵跟稱讚搞錯了」，不懂所謂的鼓勵應該要具體舉出實例，並建議每晚要吃6顆半安眠藥才能入睡的余祥銓，正視自己睡前在想的事，明白那就是他的心結，去面對、思考要去解決那些事，才能對症下藥，把失眠治好。

(中時電子報)